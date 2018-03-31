Alolü fazla kaçırdılar! Şebnem Ferah sevgilisiyle yakalandı

Uzun süredir görüntülenmeyen şarkıcı Şebnem Ferah (45), önceki gece İstanbul turuna çıktı. Alkolün dozunu kaçıran ve yürümekte zorlanan Şebnem Ferah, sevgilisi olduğu konuşulan erkek arkadaşıyla aynı VIP araca binip Bebek'ten ayrıldı.

Alolü fazla kaçırdılar! Şebnem Ferah sevgilisiyle yakalandı

Şebnem Ferah, önceki akşam sevgilisi olduğu iddia edilen Tolga Egemen’in de arasında bulunduğu kalabalık bir arkadaş grubuyla yemekteydi. Ünlü rock’çı, Etiler’deki bir restoranda yenen yemeğin ardından Egemen ve Ergun Özen’le Bebek Angie’ye geçti. Ferah ve Egemen, o mekandan da 04.00 sularında birlikte ayrıldı ve aynı otomobile binerek oradan uzaklaştı.

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Alolü fazla kaçırdılar! Şebnem Ferah sevgilisiyle yakalandı

Sevgilisi olduğu konuşulan bir erkeğin de bulunduğu grupla gece turuna çıkan Şebnem Ferah, Etiler'de bulunan bir restoranda akşam yemeği yedi. Ferah ve arkadaşları, yaklaşık üç saatlik yemek sonrası Bebek Angie'ye gitti. Sabah 04.00 sıralarında Bebek'te gittiği mekandan ayrılan şarkıcı, korumalarının yardımıyla VIP aracına kendisini zor attı.

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Alolü fazla kaçırdılar! Şebnem Ferah sevgilisiyle yakalandı

Alkolün dozunu kaçıran ve yürümekte zorlanan Şebnem Ferah, sevgilisi olduğu konuşulan erkek arkadaşıyla aynı VIP araca binip Bebek'ten ayrıldı.

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Alolü fazla kaçırdılar! Şebnem Ferah sevgilisiyle yakalandı

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