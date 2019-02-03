ALO 199 yeni kimlik randevu alma ücretli hat mı?

Yeni kimlik randevusu alma nasıl olur, yeni kimlik randevusu alma randevu.nvi.gov.tr sayfası haberimizde. Yeni kimlik alma başvurusu için 2018 2 Nisan'dan itibaren gideceğiz tek yer Nüfus müdürlükleri oldu. Yeni kimlik ya da pasaport almak için artık kapı kapı dolaşmaya belge toplamaya gerek kalmadı. Nufüs müsürlüğüne vereceğiniz bir parmak izi ya da imzayla tüm belgelerinizi kolayca alabileceksiniz. Peki yeni çipli kimlik için nasıl başvuru alınır, ALO 199 randevu hattı mı ücretli mi, yeni kimlik alma kaç para oldu?

YENİ KİMLİK İÇİN RANDEVU ALMAK ZORUNLU MU: Şuan ki düzenlemede Nüfus Cüzdanını Yeni Kimlik Kartları ile değiştirmek için randevu almak şart değildir. Ancak bugünlerde Nüfus Müdürlükleri çok büyük bir yoğunluk yaşadığı için randevu alarak gitmeniz daha yararlı olacaktır.

YENİ KİMLİK ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR: T.C. Kimlik Kartını almak için Nüfus Müdürlüklerinden herhangi birine başvurmanız gereklidir. Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur. Size en yakın olan İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

Ancak, randevu alarak başvuru yapacaksanız eğer, sadece randevuyu aldığınız yere gitmelisiniz.

T.C. KİMLİK KARTI RANDEVUSUNU NASIL ALINIR: Yeni Kimlik randevusunu iki şekilde alabilirsiniz. Bunlardan birincisi ALO 199 Çağrı Hattını arayarak. Diğeri ise, online olarak internet üzerinden arayarak.

ALO 199 ÇAĞRI HATTI İLE YENİ KİMLİK RANDEVUSUNU NASIL ALIRIM: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hizmete açılan "Alo 199 Kimlik kartı hattı" vatandaşların yeni kimlik kartı çıkarılmasında danışıp sorabileceği her türlü sorularına cevap bulabileceği bir servistir. Bu hat gerek yeni kimlik kartı başvurusu ve gerekse kimlik kartlarının kullanımında bilinmesi gereken her türlü sorun hakkında hizmet verecektir.

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER: Yeni kimlik başvurusu için sadece şuan kullanmakta olduğunuz kimliğinizi ve biyometrik fotoğraf götürmeniz yeterlidir. Nüfus Cüzdanını kaybedenler için alternatif kimliklerde geçerlidir. Bu kimlikler sadece yasada sayılan kimlik belgeleridir. Ayrıca biyometrik fotoğraf çok önemli olup, çekim yaptırırken dikkat etmeniz gerekir.

Aksi halde biyometrik fotoğraf için yeniden başvuru yapmanız istenebilir. Yeni uygulamada biyometrik verilere çok büyük önem verildiğini ifade etmek isteriz.