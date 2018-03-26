ALO 186'yı aramak ücretli mi-kaç para fiyat tarifesi

ALO 186'yı aramak ücretli mi, kaç para soruları merak edildi. ALO 186 ya gelen çağrılar; arıza bildirimi, sokak aydınlatma, kaçak ihbar, sayaç değişikliği ve mühürleme talebi, kesme-açma işlemleri, fatura itiraz, borç sorgulama, öneri ve şikayet konularında olmaktadır. Peki ALO 186'yı aramak ücretli mi?

186 Numaralı telefonu arama ücreti: Türkiyenin aşağıdaki tabloda ye alan bölgelerinden 186 numaralı telefonu arama ücreti Türk telekom, Vodafone ve Turkcell için sabit hatları arama ücreti ile aynıdır.

Btk (Bilgi Teknolojileri Kurumu) tarafından sabit hatları arama ücreti için bir üst sınır belirlenmiştir, buna göre sabit hatları arama ücreti en fazla dakikası 46.25 kuruş olarak sınırlandırılmıştır.

186 numaralı telefonu aradığınızda dakikası için en fazla 46.25 kuruş ücret ödersiniz. Mobil operatörler tarafından daha düşük bir bedel alınabilir ama bu bedel üstüne çıkılamaz.

Aşağıdaki listede yer alan illerde ikamet edenler, elektrik arıza ve benzeri işlemlerde 186 numaralı telefonu kullanacaklardır.

ALO 186 BEDAŞ ÇAĞRI MERKEZİ: Abonelerimizin şirketimize bir telefonla ulaşabilmeleri, iletişim kontrolünün kaliteli olarak sağlanabilmesi, başvuruların kayıt altına alınabilmesi, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılarak müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi amacıyla Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Alo 186 Çağrı Merkezi 15.01.2009 tarihinde hizmete girmiştir.

Çağrı merkezimiz İstanbul Avrupa yakasında bulunan abonelerine kesintisiz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

ALO 186 ya gelen çağrılar; arıza bildirimi, sokak aydınlatma, kaçak ihbar, sayaç değişikliği ve mühürleme talebi, kesme-açma işlemleri, fatura itiraz, borç sorgulama, öneri ve şikayet konularında olmaktadır.

İleri teknoloji kullanılan Çağrı Merkezinde alınan başvurular kayıt altına alınarak ilgili birimlere anında iletilmektedir.

Alınan arıza ihbarlarında, görevli ekiplerimiz arızaya hemen müdahale etmekte ve çalışma ile ilgili açıklayıcı bilgi ve tahmini elektrik verme süresi Çağrı Merkezine iletilerek abonelere bilgi verilmektedir.