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ALO 170 nedir, aramak ücretli mi kaç para?

ALO 170 nedir, aramak ücretli mi kaç para?

ALO 170 nedir, ALO 170 aramak ücretli mi, dakikası kaç para soruları merak konusu oldu. ALO 170 hattı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kurulan bir iletişim hattıdır. Vatandaşlar sosyal hakları, iş kanunu ve yasal hakları konusunda tüm merak ettiklerini sorabiliyor. ALO170 hattını aramak ücretli. Ortalama 6 dk konuşmanızda 3,5 lira faturanıza ekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 10:20 - Güncelleme: 06-04-2018 10:10

ALO 170 nedir, ALO 170 aramak ücretli mi, dakikası kaç para soruları merak konusu oldu. ALO 170 hattı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kurulan bir iletişim hattıdır. Vatandaşlar iş kanunu ve İŞKUR hakkında tüm merak edilenleri sorabiliyor. Peki ALO 170 aramak ücreti mi, birçok kişi ücretsiz olduğunu düşünsede aslında aramak ücretli, işte fiyat tarifesi...

ALO 170 NEDİR: Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kurulan bir iletişim hattıdır. Çalışma hayatına dair her türlü sorunun iletildiği bu hatta; İş Kanunu, sosyal güvenlik ve İşkur uygulamalarına dair şikayetler ve öneriler iletilebilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi 15 Kasım 2010 tarihinde hizmete girdi.

 Alo 170 Hattı ücretli bir sistemdir. Ortalama 6 dk konuşmanızda 3,5 TL gibi bir ücret hesab bakiyenizden düşülür.

 İletişim Merkezi çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü soru, sorun, eleştiri, öneri, ihbar ve talebi alarak, geri bildirim sağlamak; sorunları etkin, hızlı bir biçimde çözmek, vatandaşlarımıza sağlıklı, güvenli, kaliteli hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

İletişim Merkezimize gelen tüm çağrılara uzmanlarımız doğrudan cevap vermekte ve ilk görüşmede talepler sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Çağrılara hemen cevap üretilemediği durumlarda anında kurum ve kuruluşlarımızla iletişime geçilerek en geç 72 saat içerisinde taleplere cevap verilmektedir.

Bir çok vatandaşımız bu servisi ücretsiz sanıyor ama malesef Alo 170 Hattı ücretli bir sistemdir. Ortalama 6 dk konuşmanızda 3,5 TL gibi bir ücret hesab bakiyenizden düşülür.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • duayen davulcu 06 Nisan 2018 11:03 o ücreti operatörler alıyor olmasın haberi iyi yap, alo170 ücretli bir hizmet değildir. operatörlerin aldığı ücreti alo170 e mal etme

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