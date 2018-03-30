Almeda Abazi'nin inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamadı

Tolga Sayışman’la evli olan Almeda Abazi, yüzüne ufak dokunuşlar yaptırdı. Ünlü ismin, yanaklarına dolgu yaptırdığı ve çenesini törpülettiği görüldü.

Tolga Sayışman’la evli olan Almeda Abazi’nin ‘yok artık’ dedirten değişimi! Akşam Life'da yer alan habere göre; memleketi Arnavutluk’ta bir yarışma programında sunuculuk yapan ünlü isim, yüzüne yaptırdığı müdahalelerle bambaşka bir kimliğe büründü. Eşinden bir ay boyunca uzakta olacak olan Abazi, yüzüne ufak dokunuşlar yaptırdı. Ünlü ismin, yanaklarına dolgu yaptırdığı ve çenesini törpülettiği görüldü. Televizyon öncesi estetik operasyonu geçiren Abazi beğeni topladı. Twitter

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Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman 13 Şubat'ta Los Angeles’ta hayatını birleştirmişti. Çift, Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay’dan bir yıl sonra, onların da nikah yeri olarak seçtiği Beverly Wilshire Hotel’de evlenmişti. Twitter

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BEKARLIĞA VEDA VURGUSU YAPMIŞTI: Sayışman Kaliforniya'da çekilen fotoğrafını paylaşarak altına şu mesajı yazmıştı: Bir insanı gercekten sevmek , o kişinin gülümsemesini gün doğumuna benzetmektir. Yaradanın tüm güzelliklerini size hatırlatan insanı yakalamak ayrı bir lutuf. Allah herkese beraber elele yaşlanacağı, zaman yapraklarını hayatından sevgiyle dökebileceği insanlarla birlikte olmayı nasip etsin. Bu paylaşımım da bekarlığa veda post'u olsun. Twitter

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