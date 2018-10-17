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Almanya'ya bir şok daha! Mesut Özil'den sonra dibe vurdular

Almanya'ya bir şok daha! Mesut Özil'den sonra dibe vurdular

UEFA Uluslar Ligi dördüncü haftası 9 maçla sona erdi. Fransa'ya 2-1 yenilen Almanya, son maçı öncesi liderlik şansını kaybetti. Çekya'yı 1-0 mağlup eden Ukrayna ise A Ligi'ne yükseldi.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 11:25 - Güncelleme: 17-10-2018 11:25

UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta, 9 maçla tamamlandı. UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.

ALMANYA'NIN FİNALLERE GİTME ŞANSI KALMADI
Avrupa futbolunun iki büyük takımının karşı karşıya geldiği A Ligi 1. Grup maçında Fransa, Almanya'yı konuk etti. Almanya, Kroos'un 14. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. 62. dakikada skoru eşitleyen Griezmann, 80. dakikada kullandığı penaltıyı da gole çevirerek Fransa'nın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

MESUT'TAN SONRA YÜZLERİ GÜLMEDİ
Üç maçtan bir puan çıkarabilen Almanya'nın finallere gitme şansı kalmadı. Hatırlanacağı gibi ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bırakmıştı.

ELJİF ELMAS KIRMIZI KART GÖRDÜ
B Ligi 1. Grup'ta konuk ettiği Çekya'yı 1-0 yenen Ukrayna ise A Ligi'ne yükseldi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu Eljif Elmas, takımının Ermenistan'a 4-0 yenildiği maçta, 57. dakikada girdiği sahayı, 90+3'üncü dakikada kırmızı kart görerek terk etti.

Günün sonuçları şu şekilde:

- A Ligi 1'inci Grup -

Fransa - Almanya: 2-1

- B Ligi 1'inci Grup -

Ukrayna - Çek Cumhuriyeti: 1-0

- B Ligi 4'üncü Grup -

İrlanda Cumhuriyeti - Galler: 0-1

- C Ligi 3'üncü Grup -

Norveç - Bulgaristan: 1-0

Slovenya - Güney Kıbrıs: 1-1

- D Ligi 1'inci Grup -

Kazakistan - Andorra: 4-0

Letonya - Gürcistan: 0-3

- D Ligi 4'üncü Grup -

Ermenistan - Makedonya: 4-0

Cebelitarık - Liechtenstein: 2-1

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Yürük Efe 17 Ekim 2018 12:12 Mesutla ilgisi yok. Almanya zaten futbol oynamıyor, ortada paslaşıp duruyorlardı.

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