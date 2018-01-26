Almanya'nın skandal tank kararına Türkiye'den flaş yanıt!

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Almanya'nın Leopard tanklarının modernizasyonunu askıya almasıyla ilgili konuştu.

Demir, "Şu anda önümüze kısıt vesaire getirilen herhangi bir kalemle ilgili hiçbir endişeye sahip değiliz. Alternatif kaynaklarımız var. Onun bunun ambargosuna tehdidine boyun eğmemek adına savunma sanayiinde yetkin hale gelmemiz gerekiyor" dedi.

''YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRÜN ÜRETMEMİZ LAZIM''

Ar-Ge projeleri sözleşmesi töreninde konuşan Demir, Leopard tanklarının modernizasyonu tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Biz aslında çeşitli ortamlarda hemen hemen her kesimde problemin çözümünü biliyoruz. Ülkemizin kalkınması, ekonomimizin gelişmesi için bizim yüksek katma değerli ürün üretmemiz lazım. Bu genel ekonomi ve genel sanayi için söz konusu. Ama savunma sanayiine gelince bir kat daha önem taşıyor. Neden; çünkü bir anlamda ülke olarak istiklalimizin garantisi, bağımsızlığımız ve ülke olarak kendi çıkarlarımız doğrultusunda karar vermemizin anahtarıdır.''

''ENDİŞELİ DEĞİLİZ, ALTERNATİF KAYNAKLARIMIZ VAR''

Demir, ''Malum Leopard tankları şöyle oldu böyle oldu. Biz bize soranlara diyoruz ki; şu anda önümüze kısıt vesaire getirilen herhangi bir kalemle ilgili hiçbir endişeye sahip değiliz. Alternatif kaynaklarımız var. Bu yönde daha kuvvetle özgür olabilmek, kendi kararlarımızı verebilmek, onun bunun ambargosuna tehdidine boyun eğmemek adına yüksek teknolojili ürünlerin oluşması, bağımlılığımızın azalması ve özellikle savunma sanayiinde yetkin hale gelmemiz gerekiyor. Bunun da anahtarı yüksek teknolojiye giden yolda Ar-Ge yapmak." ifadelerini kullandı.

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