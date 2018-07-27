Almanya'nın Köln kentinde camiye ikinci saldırı!

Özdemir, şunları kaydetti: “Saldırıyı düzenleyen kişiler cemaat tarafından yakalandı ve polise teslim edildi. Cuma namazından sonra polis camiye geldi. Polis dedi ki, 'Biz çocukları mahkemeye çıkardık. Çocukların suç dosyası kabarık.

İki buçuk ay önce aynı saatlerde yine saldırı gerçekleşmişti. Camimiz aşağı yukarı 30 yıldır burada, bugüne kadar hiçbir şey olmamıştı. Bu sene içinde arka arkaya olması düşündürücü bir olay. İnşallah bir daha vuku bulmaz.’’