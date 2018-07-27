Almanya'nın Köln kentinde camiye ikinci saldırı!

Olay, sabah namazında saat 05.30 sıralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 Alman genci sabah namazı kılındığı sırada saldırı düzenledi. Saldırıda caminin kapı ve pençeleri kırıldı.
onuyla ilgili İhlas Haber Ajansına (İHA) açıklama yapan Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanı Hüseyin Özdemir, ’’Sabah namazının farzı kılınırken olay vuku buluyor. Kapıya tekme atarak camı kırmışlar. O esnada cemaat sabah namazının farzını eda ederken bomba patladı diye kendilerini yere atıyor’’ dedi.
Özdemir, şunları kaydetti: “Saldırıyı düzenleyen kişiler cemaat tarafından yakalandı ve polise teslim edildi. Cuma namazından sonra polis camiye geldi. Polis dedi ki, 'Biz çocukları mahkemeye çıkardık. Çocukların suç dosyası kabarık.
İki buçuk ay önce aynı saatlerde yine saldırı gerçekleşmişti. Camimiz aşağı yukarı 30 yıldır burada, bugüne kadar hiçbir şey olmamıştı. Bu sene içinde arka arkaya olması düşündürücü bir olay. İnşallah bir daha vuku bulmaz.’’
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