Almanya'nın Kim Kardashian'ı Türk çıktı!

Almanya'da doğup büyüyen ve Almanya'nın Kim Kardashian'ı olarak bilinen dünyaca ünlü top model Metisha Schaefer'ın Türk olduğu ortaya çıktı. Asıl adı Mehtap Yavuz, olan model Amerika'da Kim Kardashian'ın ikizi olarak gösteriliyor. Almanya'da bir çok projede yer alan Metisha Schaefer, daha sonra Amerika'nın en önemli kanallarında boy gösterdi. Amerika'nın E!Entertainment isimli kanalında reality şov programı yapan ve daha sonra Amerika'nın önde gelen dizi ve filmlerinde başrol oyunculuğu yapan ünlü aktrist ve model Metisha,Türk bir ailenin kızı olması ve Amerika'da Kim Kardashian'a rakip gösterilmesiyle tanınıyor.



