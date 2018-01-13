Almanya'nın Kim Kardashian'ı Türk çıktı!

Almanya'nın Kim Kardashian'ı Türk çıktı!

Almanya'da doğup büyüyen ve Almanya'nın Kim Kardashian'ı olarak bilinen dünyaca ünlü top model Metisha Schaefer'ın Türk olduğu ortaya çıktı. Asıl adı Mehtap Yavuz, olan model Amerika'da Kim Kardashian'ın ikizi olarak gösteriliyor. Almanya'da bir çok projede yer alan Metisha Schaefer, daha sonra Amerika'nın en önemli kanallarında boy gösterdi. Amerika'nın E!Entertainment isimli kanalında reality şov programı yapan ve daha sonra Amerika'nın önde gelen dizi ve filmlerinde başrol oyunculuğu yapan ünlü aktrist ve model Metisha,Türk bir ailenin kızı olması ve Amerika'da Kim Kardashian'a rakip gösterilmesiyle tanınıyor.

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Almanya'nın Kim Kardashian'ı Türk çıktı!

Çekici surat hatlarıyla Kim Kardashian'a benzeyen Metisha Schaefer, fiziğiyle de şu sıralar Türk erkeklerinin yakın markajında. Zamanının büyük bölümünü spor yaparak geçiren güzel model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgiyi üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram hesabını sık sık kullanan Metisha Schaefer'ın 500 bine yakın takipçisi bulunuyor.

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Almanya'nın Kim Kardashian'ı Türk çıktı!

Almanya'nın Köln şehrinde hayata gözlerini açan ve Metisha Schaefer olarak tanınan 1985 doğumlu Mehtap Yavuz, radikal bir karar alarak 2010 senesinde Amerika'nın Mıami eyaletine taşındı.

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Almanya'nın Kim Kardashian'ı Türk çıktı!

Metisha Schaefer, Amerika'da da güzelliği ve yeteneğiyle kısa bir sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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