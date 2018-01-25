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Almanya'nın cevap veremediği soru? PKK yandaşları...

Almanya'nın cevap veremediği soru? PKK yandaşları...

Almanya, PKK yandaşı göstericilerin Hannover Havaalanı’na ellerinde pankart ve sopalarıyla nasıl girdiğini açıklayamadı.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 18:33 - Güncelleme: 25-01-2018 00:33

Almanya’da pazartesi günü bir grup gösterici Hannover Havaalanı’nda gösteri yaparak Türk yolculara saldırdı. Havaalanı gibi güvenlik önlemlerinin çok sıkı olduğu bir yere saldırganlar ellerinde pankart ve sopalarıyla nasıl girdi. Berlin’de hükümetin basın toplantısında bu konuda gelen soruya Almanya İçişleri Bakanlığı bir açıklama getiremedi. Bakanlık Sözcüsü, “Bu konuda bir şey söyleyemem. Somut olayın içeriğini iyi bilmiyorum” dedi.

Havaalanında kamuya açık bir bölüm ve emniyet bölümü olduğunu belirten sözcü, insanların görüşlerini barışçıl yolla ifade etmesinin meşru temeli olduğunu ancak havaalanında yaşananların ve camilere saldırıların kabul edilemeyeceğini kaydederek, “Bunlar suç teşkil ediyor” dedi.

"TÜRKİYE’NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI"

Hükümetin basın toplantısında Türkiye’nin Zeytin Dalı Operasyonu’nda Kuzey Suriye’de Alman Leopard 2 tanklarını kullanması gündeme geldi. Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Bu sistemin nerede, ne zaman ve hangi amaçla kullanacağı sorusunu ancak Türkiye bilir” dedi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Leopard 2 tanklarının sadece bir üçüncü kişiye satışı veya devredilmesi durumunda Almanya’nın yazılı izni gerektiğini vurguladı. Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’ye 2016’da 83.9 milyon Euro'luk silah satışına, 2017’de ise sadece 34.2 milyon Euro’luk silah satışına onay verildiğine işaret ederek, bir önceki yıla oranla 50 milyon Euro’luk bir azalma olduğunu söyledi.

Başbakan Angela Merkel’in Sözcüsü Ulrike Demmer ise Alman hükümetinin Zeytin Dalı operasyonuna karşı tavrını, “Türkiye’nin Suriye sınırında meşru güvenlik çıkarları var. Hükümet olarak bu askeri müdahaleyi endişeyle izliyoruz. Tüm tarafları da çatışmalara son vermeye çağırıyoruz” diye özetledi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’nin Suriye sınırındaki meşru güvenlik çıkarlarına, bu bölgeden Türkiye’ye DEAŞ’ın terör saldırılarını örnek gösterdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • bide 25 Ocak 2018 01:17 vergileriniz nereye gidiyor diyorsaniz , hersey cok pahali, para yetmiyor diyorsaniz iste cevabi ,Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’ye 2016’da 83.9 milyon Euro'luk silah satışına, 2017’de ise sadece 34.2 milyon Euro’luk silah satışına onay verildiğine işaret ederek, bir önceki yıla oranla 50 milyon Euro’luk bir azalma olduğunu söyledi.

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