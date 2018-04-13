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Almanya'dan Suriye'yle ilgili kafa karıştıran açıklama!

Almanya'dan Suriye'yle ilgili kafa karıştıran açıklama!

ABD ve Rusya arasındaki gerginlik sürerken Almanya'dan kafaları karıştıran bir açıklama geldi. Dün Almanya Başbakanı Angela Merkel "Hiçbir hava saldırısına katılmayacağız” demişti ancak bugün bir Alman yetkili kimyasal saldırının sonuçları olması gerektiği konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 13:36 - Güncelleme: 13-04-2018 13:36

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Almanya'nın müttefik ülkelerle Suriye'de meydana geldiği iddia edilen kimyasal saldırının sonuçları olması gerektiği konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Almanya Dışişleri Sözcüsü Martin Schaefer, müttefik ülkelerle Suriye'deki kimyasal saldırının sonuçları olması gerektiği konusunda anlaştıklarını söyledi.

RUSYA'YA POLİTİK BASKI: Suriye'yi gündemine alan bir diğer Alman yetkili ise Almanya Hükümet Sözcüsü idi. Sözcü, Almanya'nın Rusya üzerindeki politik baskıyı sürdürebilmek için yapabileceği her şeyi yapacağını söyledi.

MERKEL: HAREKATA KATILMAYACAĞIZ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, olası bir Suriye harekatına katılmayacaklarını açıkladı. Merkel, "Hiçbir hava saldırısına katılmayacağız” demişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 13 Nisan 2018 14:20 Israil den firca yediler galiba...

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