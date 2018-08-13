Almanya'dan son dakika Türkiye açıklaması!

Alman Hükümeti, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz" açıklaması yaptı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ABD'nin Türkiye ve Çin'e karşı aldığı ek gümrük vergi uygulamasına tepki gösterdi.

Trump yönetimini eleştiren Altmaier, uygulamaların hukusuz olduğunu savundu. Çıkartılan ekonomik savaşın Avrupa'da iş imkanlarını ve büyümeyi baltaladığını ifade etti.

Alman Hükümet Sözcüsü, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz. TL'nin değer kaybını yakından izliyoruz, şu anda kaygı veren bir durum yok" ifadesini kullandı.

Almanya'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! ABD haksız