  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun bilimle buluşturur
eposta yazdır zoom+ zoom-

Almanya'dan İran'a yaptırım gerekçesi ise casusluk

Almanya'dan İran'a yaptırım gerekçesi ise casusluk

ABD'nin İran'a yönelik ambargo kararından aylar sonra Almanya'da İran havayolu şirketi Mahan Airlines'ın Alman havalimanlarına iniş iznini iptal etti.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 21-01-2019 15:29 - Güncelleme: 21-01-2019 15:29

ALMANYA  İran havayolu şirketi Mahan Airlines’a yaptırım uygulama kararı aldı. Kararı Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christopher Burger duyurdu. 

Burger "Alman hükümeti açısından Federal Almanya Cumhuriyeti’nin dış politik ve güvenlik politikası çıkarlarının korunması açısından bu acilen gereklidir” dedi.

İRAN SİLAH TAŞIYOR
Burger Mahan Air’in başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’daki savaş bölgelerine teçhizat ve insan taşıdığını söyledi. Sözcü, “Suriye’de savaşı destekleyen ve savaş bölgelerinde insanlara baskı uygulanmasına katkı sağlayan” şirketlere Almanya’nın hava trafiği imkanı vermemesinin ülkenin çıkarına olduğunu belirtti.

GEREKÇE İSE CASUSLUK
Burger yaptırım kararına gerekçe olarak ayrıca İran istihbarat servislerinin Avrupa’daki faaliyetlerine dair “vahim dayanak noktaları” olduğunu gösterdi. Almanya’da geçen hafta İran adına casusluk yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahsın Alman ordusunda görev yaptığı kaydediliyor.

İran’ın başkenti Tahran ile Münih ve Düsseldorf arasında haftada bir sefer yapan Mahan Air’e 2011 yılından beri ABD tarafından yaptırım uygulanıyor.

Hükümetin yaptırım kararı açıklanmadan önce Alman WDR ve NDR radyo-televizyon kuruluşlarıyla Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından haberleştirilmişti. Süddeutsche Zeitung'un haberinde ABD'nin yıllardır müttefiklerinden Mahan Airlines'ın iniş iznini iptal etmelerini istediği belirtiliyor.

DEVRİM MUHAFIZLARI İLE İLİŞKİSİ VAR
Şirketin genel müdürü Hamid Arabnejad Hanuki'nin İran Devrim Muhafızları ile sıkı ilişkisi olduğu öne sürülüyor. ABD, İran havayolları şirketini Suriye'ye savaşçı, silah ve cephane naklettiği gerekçesiyle yaptırım kapsamına almıştı. İran şirketi ise suçlamaları reddediyor.

CİNAYETE KARIŞTILAR
Aynı gazetenin haberine göre istihbarat kanalıyla ve adli soruşturmada İran gizli servisinin yüksek ihtimalle Hollanda'da iki cinayet işlediğine, Paris ve Danimarka'da da saldırı planladığına dair bilgilere ulaşıldı. 2018 yılının temmuz ayında Bavyera'da gözaltına alındıktan sonra Belçika'ya iade edilen İran'ın Avusturya büyükelçiliğinde görevli bir müşavirin cinayete karıştığı öğrenildi.

İki yıl önce İran istihbarat teşkilatının eski Alman Sosyal Demokrat Partisi milletvekili ve Alman-İsrail derneğinin başkanı Reinhard Robbe'yi izlediği ortaya çıkarılmıştı. Robbe'ye suikast düzenlenmesi ihtimali de soruşturma kapsamına alınmıştı. İran suçlamaları reddederek Tahran'a komplo kurmak istendiğini duyurmuştu.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Almanya'dan İran'a yaptırım gerekçesi ise casusluk haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro