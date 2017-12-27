  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Almanya'dan gelen haber! Selefi kadınlar izleniyor

Almanya'dan gelen haber! Selefi kadınlar izleniyor

ALMANYA'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın radikal İslamcı Selefi çevrelere mensup bazı kadınları izlemeye aldığı belirtildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-12-2017 08:15 - Güncelleme: 27-12-2017 08:15

Eyaletin Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Burkhard Freier, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada, eyalette Selefilerin kadın grubunda faaliyet gösteren yaklaşık 40 kadının mercek altına alındığını söyledi. Freier, bu kadınların hapiste bulunan ve yönetici konumundaki erkeklerin yerini aldıklarını belirtti.

DW Türkçe'nin haberine göre, Freier, izlemeye alınan kadınların kapsamlı bir programı olduğunu "çocuk bakımından, aşçılığa, yerine getirilmesi gereken dini vecibelerden, inanmayanlara karşı nefrete kadar geniş bir yelpazede" faaliyet gösterdiklerini belirtti. Freier, Selefi ağının internette propanganda yaptığını ve misyoner saldırgan bir tutum izlediğini de sözlerine ekledi.

SELEFİ NESİLLER YETİŞTİRİYORLAR

Selefi kadınların çocuklarını küçük yaştan itibaren Selefi kurallarına göre yetiştirdiğini dile getiren Freier, bunun da Selefiliğin bir "aile meselesine” dönüşmesine, ileride Selefi toplum gruplarının oluşmasına olanak tanıdığını vurguladı.

Freier gazeteye yaptığı açıklamada, "Bu, her Selefi'nin bir terörist olduğu anlamına gelmiyor. Ancak son yıllarda Avrupa'da karşılaştıklarımız Selefi çevrelerden" dedi. Alman haber ajansı dpa'nın aralık ortasında yayınlanan bir haberinde gizli servisin edindiği istihbarat bilgilerine göre Almanya'da çok sayıda kadın ve gencin terör saldırısı düzenleme kapasitesine sahip "İslamcı tehlike" olarak sınıflandırıldığı belirtilmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Almanya'dan gelen haber! Selefi kadınlar izleniyor haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat