Almanya'dan çıkış tarihi belli olmayan ürünlere yasak kararı!

Kısacası Almanya'daki perakendeciler artık "pek yakında", "yakında gelecek" ya da yer tutucu tarih "31 Aralık 20??" olarak belirtilen ürünleri ön sipariş ile satamayacak demek oluyor. Perakendecilerin ürünü ön sipariş ile satabilmesi için çıkış tarihinin kesin olması ve ürünün teslim edileceği son tarihinin belirtilmesi gerekecek.

Bu durum oyun sektöründen tutun telefon markalarına kadar birçok alanın etkileneceği anlamına gelmekte. Alman websitesi Heise ve Eurogamer.de tarafından doğrulanan bilgiye göre, tüketici koruma grubu sorunu Alman mahkemelerinde gündeme getirildi ve kabul edildi.



Münih Yüksek Bölge Mahkemesi müşterilerin bir ürünü ön sipariş verdikten sonra teslim alacağı tarihi bilmesi gerektiğine karar verdi.

Bu karar, ilk olarak Ağustos 2016'da Samsung Galaxy S6 akıllı telefon ön sipariş teklifi ile alakalı yaşanan bir sorundan dolayı Alman perakendeci Media Markt'a karşı yapılan tüketici koruma talebi ile başladı ancak şimdi video oyunları da dahil olmak üzere tüm ürünler için geçerli kılındı.



Düsseldorf Tüketici CEO'su Wolfgang Schuldzinski "Tüketiciler internet üzerinden bir mal sipariş ettiğinde, tedarikçiler malın ne zaman teslim edileceğini kesin bir biçimde belirtmelidirler." dedi. Bakalım ilerleyen zamanlar Alman halkını bu konuda ne gibi zorluklar bekliyor göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku