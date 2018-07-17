  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

Almanya'dan çıkış tarihi belli olmayan ürünlere yasak kararı!

Almanya'dan çıkış tarihi belli olmayan ürünlere yasak kararı!

ALMANYA çıkış tarihi kesin olmayan ürünlerin ön siparişe açılmasını yasakladığını duyurdu.  

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-07-2018 15:38 - Güncelleme: 17-07-2018 15:38

Kısacası Almanya'daki perakendeciler artık "pek yakında", "yakında gelecek" ya da yer tutucu tarih "31 Aralık 20??" olarak belirtilen ürünleri ön sipariş ile satamayacak demek oluyor. Perakendecilerin ürünü ön sipariş ile satabilmesi için çıkış tarihinin kesin olması ve ürünün teslim edileceği son tarihinin belirtilmesi gerekecek.

Bu durum oyun sektöründen tutun telefon markalarına kadar birçok alanın etkileneceği anlamına gelmekte. Alman websitesi Heise ve Eurogamer.de tarafından doğrulanan bilgiye göre, tüketici koruma grubu sorunu Alman mahkemelerinde gündeme getirildi ve kabul edildi.
 
Münih Yüksek Bölge Mahkemesi müşterilerin bir ürünü ön sipariş verdikten sonra teslim alacağı tarihi bilmesi gerektiğine karar verdi.

Bu karar, ilk olarak Ağustos 2016'da Samsung Galaxy S6 akıllı telefon ön sipariş teklifi ile alakalı yaşanan bir sorundan dolayı Alman perakendeci Media Markt'a karşı yapılan tüketici koruma talebi ile başladı ancak şimdi video oyunları da dahil olmak üzere tüm ürünler için geçerli kılındı.
 
Düsseldorf Tüketici CEO'su Wolfgang Schuldzinski "Tüketiciler internet üzerinden bir mal sipariş ettiğinde, tedarikçiler malın ne zaman teslim edileceğini kesin bir biçimde belirtmelidirler." dedi. Bakalım ilerleyen zamanlar Alman halkını bu konuda ne gibi zorluklar bekliyor göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Almanya'dan çıkış tarihi belli olmayan ürünlere yasak kararı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro