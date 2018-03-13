Almanya'da Türklere şok saldırı! Kimse anlam veremedi

Almanya’da 3 eyalette, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu “Osmanen Germania BC” (Almanyalı Osmanlılar) adlı derneğe yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi. Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı eyaletlerde "Osmanen Germania BC" derneğine yönelik soruşturma başlatıldığına dikkat çekilerek, derneğin amacının ve faaliyetlerinin kanunlara aykırı olduğuna dair şüpheler bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, dernek üyelerine yönelik aramaların Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Baden-Württemberg eyaletlerinde yapıldığı kaydedildi. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de yapılan önlemlerle suç faaliyetlerine göz yummayacaklarını gösterdiklerini savundu.



