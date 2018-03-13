Almanya'da Türklere şok saldırı! Kimse anlam veremedi

Almanya İçişleri Bakanlığı, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu 'Osmanen Germania BC' derneği üyelerine yönelik arama yapıldığını açıkladı.

Almanya'da Türklere şok saldırı! Kimse anlam veremedi

Almanya’da 3 eyalette, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu “Osmanen Germania BC” (Almanyalı Osmanlılar) adlı derneğe yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi. Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı eyaletlerde "Osmanen Germania BC" derneğine yönelik soruşturma başlatıldığına dikkat çekilerek, derneğin amacının ve faaliyetlerinin kanunlara aykırı olduğuna dair şüpheler bulunduğu belirtildi.

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Almanya'da Türklere şok saldırı! Kimse anlam veremedi

Açıklamada, dernek üyelerine yönelik aramaların Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Baden-Württemberg eyaletlerinde yapıldığı kaydedildi. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de yapılan önlemlerle suç faaliyetlerine göz yummayacaklarını gösterdiklerini savundu.

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Almanya'da Türklere şok saldırı! Kimse anlam veremedi

Essen polisinden yapılan açıklamada ise Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 41 yerde arama yapıldığı, dernek üyelerinin tehlikeli olarak değerlendirilmesi nedeniyle özel kuvvetlerin de aramalara katıldığı ifade edildi.

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Almanya'da Türklere şok saldırı! Kimse anlam veremedi

Açıklamada, aramaların derneğin yasaklanmasına yönelik olmadığı, dernek yapısının ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmak istendiği vurgulandı.

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