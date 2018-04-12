  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Almanya'da Türk vatandaşlarının sayısı azaldı

Almanya'da Türk vatandaşlarının sayısı azaldı

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı geçen yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 9 bin azalarak 1 milyon 483 bin 515'e geriledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 12-04-2018 14:51 - Güncelleme: 12-04-2018 14:51

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 2017 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 9 bin azalarak 1 milyon 483 bin 515 oldu. Merkezi Wiesbaden'de bulunan Federal İstatistik Dairesi, 2017 yılı sonu itibarıyla Almanya'da yaşayan kayıtlı yabancı sayısını açıkladı.

Buna göre, ülkedeki yabancıların sayısı geçen yılın sonunda bir önceki yıla göre 585 bin artış (yüzde 5,8) göstererek 10,6 milyon oldu. Açıklamada, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı sayısının ise 1 milyon 483 bin 515 olduğu belirtildi. Söz konusu istatistikte Alman vatandaşlığına geçen Türklerin yer almadığı vurgulandı. Türk vatandaşlarının sayısının 2016'ya göre yaklaşık 9 bin azalması dikkati çekti.

Resmi olmayan kaynaklara göre Almanya'da yaşayan, çifte vatandaş olanlarla birlikte Türklerin sayısının yaklaşık 3 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan AB üyesi ülkeler Polonya, Romanya ve Bulgaristan'dan Almanya'ya daha çok kişinin göç ettiğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu doğu Avrupa ülkelerinden Almanya'ya göç edenlerin sayısının 2007 yılında 919 bin olduğu ve bu rakamın geçen yılın sonu itibarıyla 2,6 milyona ulaştığı bildirildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Almanya'da Türk vatandaşlarının sayısı azaldı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro