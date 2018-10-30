Almanya'da Türk kadına tramvayda vahşi saldırı! Örtbas mı ediliyor?

SÜREKLİ KÜFREDİYORDU... Uğurlu, "Öğleden sonra işe gitmek için tramvaya bindim. Tramvay kalabalıktı. Yanımda oturan şahıs yüzüme baktı, bir şeyler söyledi ve küfretti. Kendi kendine söylenip sağa sola küfrediyordu. İneceğim durağa yaklaşınca ayağa kalktım. Sonra yüzümü ve başımı yumrukladı. Olaya hiç kimse müdahale etmedi. Burada canımız tehlikede." dedi.