Almanya'da Türk kadına tramvayda vahşi saldırı! Örtbas mı ediliyor?

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Hacer Uğurlu, geçen hafta tramvayla işe giderken tanımadığı bir kişinin saldırısı sonucu yüzünden ciddi şekilde yaralandı.

Almanya'da Türk kadına tramvayda vahşi saldırı! Örtbas mı ediliyor?

ALMANYA'nın Köln kentinde yaşayan Hacer Uğurlu, geçen hafta tramvayla işe giderken tanımadığı bir kişinin saldırısı sonucu yüzünden ciddi şekilde yaralandı. Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Hacer Uğurlu'yu tedavi gördüğü Eduardus Hastanesinde ziyaret etti. Erciyes, saldırı hakkında bilgi aldığı Uğurlu'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkonsolos Erciyes, Uğurlu'nun kamuya açık bir yerde saldırıya uğramasını kınadıklarını belirterek, olay hakkında polisten bilgi talep ettiklerini, saldırganın bir an önce yakalanıp gerekli cezayı almasını istediklerini söyledi.

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Almanya'da Türk kadına tramvayda vahşi saldırı! Örtbas mı ediliyor?

Hastanede tedavisi süren Uğurlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tanımadığı bir kişi tarafından sebepsiz şekilde saldırıya uğradığını ifade ederek, olay sonrası kaçan saldırganın bir an önce yakalanmasını istedi.

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Almanya'da Türk kadına tramvayda vahşi saldırı! Örtbas mı ediliyor?

SÜREKLİ KÜFREDİYORDU... Uğurlu, "Öğleden sonra işe gitmek için tramvaya bindim. Tramvay kalabalıktı. Yanımda oturan şahıs yüzüme baktı, bir şeyler söyledi ve küfretti. Kendi kendine söylenip sağa sola küfrediyordu. İneceğim durağa yaklaşınca ayağa kalktım. Sonra yüzümü ve başımı yumrukladı. Olaya hiç kimse müdahale etmedi. Burada canımız tehlikede." dedi.

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Almanya'da Türk kadına tramvayda vahşi saldırı! Örtbas mı ediliyor?

KAMERALAR HİÇ Mİ GÖRMEDİ?.. Tramvay durağına gelince kapıların açıldığını ve saldırganın elini kolunu sallayarak inip kaçtığını anlatan Uğurlu, "Tramvay sürücüsü geldi. Kapıyı niye açtığını sordum, saldırganın kaçtığını söyledi. Bana olayı görmediğini ve olayı yolcuların haber verdiğini söyledi. Saldırganın kameralardan yakalanabileceğini söyledim, bana 'Eğer kameralar bozuk değilse' diye cevap verdi." şeklinde konuştu.

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