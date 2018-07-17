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Almanya'da Türk işyerine, NSU benzeri saldırı

Almanya'da Türk işyerine, NSU benzeri saldırı

Almanya’nın Heilbronn kentinin Böckinger semtinde silahlı bir kişi, Türklere ait pastaneye girerek, Türk kadın tezgahtara kuru sıkı tabancayla altı el ateş etti. Irkçı terör örgütü NSU saldırılarını andıran olaydan sonra kaçan saldırganın kimliği kimliği belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 19:06 - Güncelleme: 17-07-2018 19:06

ALMANYA’nın Heilbronn kenti dün sabah Türkleri endişelendiren bir saldırıya sahne oldu. Saat 11.00’de elinde tabanca bulunan bir kişi, Alper Yıldırmaz’a ait ‘Stefans’ adlı fırına girdi ve tezgahta tek başına duran başörtülü Türk kadın çalışana altı el ateş etti. Neye uğradığını şaşıran kadın çalışan içeri kaçarken, saldırgan hızla dükkandan çıkarak kayıplara karıştı. 

Fırındaki güvenlik kamerası sayesinde polis, saldırganın kimliğini tespit etti. Polis, Hürriyet’e yaptığı açıklamada saldırganın henüz yakalanamadığını, ancak kimliğinin tespit edildiğini bildirdi. Heilbronn polisi, saldırganın 30 yaşında Polonyalı olduğunu söyledi. 
Saldırganın elindeki tabancanın kuru sıkı olduğunu belirten polis, saldırının nedeni hakkında ellerinde henüz bilgi olmadığını kaydetti. Polis, “Saldırı yabancı ya da İslam düşmanlığı kaynaklı mı?” sorusuna, ‘saldırgan yakalanmadığı için saldırının nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapamayacakları’ yanıtını verdi.

IRKÇI SALDIRI OLABİLİR’

Pastanenin sahibi Alper Yıldırmaz’ın kardeşi Atilla Yıldırmaz, olayla ilgili olarak Anadolu Ajansı’na (AA) yaptığı açıklamada, saldırı esnasında iş yerinde olmadıklarını belirterek, “Polis bunun ırkçı bir saldırı olabileceğini söyledi. İş yerinin ismi ‘Stefans’ yani Alman ismi. Kasiyerimiz başörtülü olduğu için bir ırkçı tarafından bu saldırı yapılmış olabilir” dedi.

ALTI AY ÖNCE DE SOYULDU

Hiç kimseyle bir husumetleri bulunmadığını anlatan Atilla Yıldırmaz, altı ay önce dükkanda bir soygun gerçekleştiğini onun dışında başka bir olay olmadığını dile getirdi.

Almanya’dan ırkçı terör örgütü NSU davasının kararının üzerinden henüz bir hafta bile geçmeden böyle bir saldırının gerçekleşmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Yıldırmaz, konunun bir an önce aydınlatılmasını istedi.

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