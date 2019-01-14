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Almanya'da Türk avukata ikinci tehdit mektubu

Almanya'da Türk avukata ikinci tehdit mektubu

NSU davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız'a, "NSU 2.0" imzası taşıyan ikinci tehdit mektubu gönderildi.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 19:25 - Güncelleme: 14-01-2019 19:25

Almanya’da, NSU davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız’a yine tehdit mektubu gönderildi. Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, Başay Yıldız’a faksla gönderilen ikinci tehdit mektubu da ilkinde olduğu gibi aşırı sağcı "NSU 2.0" imzasını taşıyor.

Avukat Başay Yıldız ile aynı adreste oturan babasının, annesinin, eşinin ve çocuğunun isimlerinin yer aldığı tehdit mektubunda, "Aklı ölmüş pis döner. Sen, polis meslektaşlarımıza ne yaptığının bilincinde değilsin." şeklinde ifadelerin bulunduğu kaydedildi.

Başay Yıldız ise polisin kendisine silah ruhsatı çıkarmayı önerdiğini ifade ederek, "Ben Almanya’da mı silah taşıyacağım? Mesleğimi yapabilmek için mi?” ifadesini kullandı.

Polisin, halkı korumak için görevli olduğunu vurgulayan Başay Yıldız, ailesiyle ilgili adres ve kimlik bilgilerinin öyle kolayca internetten bulunamayacağını kaydetti.

NSU davasındaki müdahil avukatlardan Başay Yıldız’a, Ağustos ayında da faksla ırkçı ve tehdit içerikli bir yazı gönderilmiş, bunun üzerine başlatılan inceleme kapsamında Başay Yıldız'ın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti.

Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler’in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlenmiş, hakkında soruşturma başlatılan 5 polis, geçici olarak görevden alınmıştı.

Seda Başay Yıldız, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar düzenleyen ve banka soygunlarını gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında, 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapmıştı.

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