Almanya'da Türk asıllı milletvekilini hedef gösterdiler

Almanya'da Bremen Eyalet Milletvekili Turhal Özdal, Afrin bölgesindeki terör örgütleriyle mücadeleye yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na destek gösterisine katılınca yerel medya ve bazı partiler tarafından "savaş çığırtkanlığı yapmakla" suçlandı.

Bremerhaven kentinde geçen hafta Zeytin Dalı Harekatı'na destek gösterisine katılan Hristiyan Demokrat Birliğinden (CDU) Bremen Eyalet Milletvekili Özdal, bu nedenle yerel medya ve Yeşiller partisinin haksız eleştirilerine maruz kaldığını belirtti.

GÖSTERİ SADECE BİR TARAFIN HAKKI MIDIR?

Özdal, yaptığı açıklamada, Yeşiller partisinin internet sayfasında "fanatik milliyetçi" olmakla itham edildiğini ve hedef gösterildiğini belirtti. Yeşiller partisine ait flamaların, hemen her hafta gösteri yapan terör örgütü PKK yandaşlarının taşıdığı örgütsel paçavralarla yan yana sallandığını kaydeden Özdal, ''Bu nasıl bir anlayıştır, akıl almıyor. Gösteri sadece bir tarafın mı hakkıdır? Yerel medya ve Yeşiller partisi tarafından hedef gösterildim.” dedi.

HER TÜRLÜ TERÖRE KARŞIYIM

Özdal, terör örgütlerini hedef alan Zeytin Dalı Harekatı'na destek gösterisine katıldığı için “savaş çığırtkanlığı yapmakla” suçlandığını ifade ederek ''Savaşa kesinlikle taraf değilim fakat her türlü teröre karşıyım. Beni tanıyanlar bunu iyi bilir. Dolayısıyla bu tepkilere bir anlam veremiyorum. Yaklaşan eyalet seçimleri nedeniyle bir zamanlar mensubu olduğum Yeşiller partisinin oy avcılığı yapmak için bunu yaptığına inanıyorum. Fakat unutulmamalıdır ki haksızlık yapan hiçbir zaman kazanamaz.” diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı olduğunu vurgulayan Özdal, “Bir milletvekilinin görevi haklının yanında olmaktır. Terör örgütlerine karşı Türk toplumunun bu haklı duruşunu destekliyorum ve desteklemeye de devam edeceğim.” dedi.

Yerel medyanın mitingden üç hilalli bir bayrak önünde çekilen bir fotoğrafına yer vererek kendisini fanatik milliyetçi olarak yansıttığını belirten Özdal, “Üç hilalli bayrak, aslında Osmanlı bayrağıdır. Gösteride sadece Türk bayraklarını görmüştüm. Bizim Türk bayrağına sevgimiz ve bakışımız çok farklıdır. Bundan dolayı Türk milliyetçiliği ırkçılıkla, fanatiklikle yan yana dahi getirilemez.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 60 yıldır Almanya’da yaşayan ve her zaman barış ve birlikten yana olan Türklerin ülkenin bir parçası olduğunu vurgulayan Özdal, gösteride Zeytin Dalı Harekatı'nı destekleyen Almanların da olduğuna işaret ederek, “Olaydan sonra beni arayarak bu konuda beni desteklediklerini belirten Almanlar oldu. Partim CDU’dan da bir eleştiri almadım. Burada halka hizmet etmek için varız. Burada birçok sorunumuz varken bizleri, yasaklı olduğu halde gösterilerine göz yumulan terör örgütünün yandaşlarıyla uğraştırıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.