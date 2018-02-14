Almanya'da toplu taşıma ücretsiz oluyor

Alman hükümeti hava kirliliği sorunu olan şehirlerde özel otomobil kullanımını azaltmayı teşvik etmek için toplu taşımayı ücretsiz hale getirmeyi planlıyor.

Alman hükümeti hava kirliliği sorunu olan şehirlerde özel otomobil kullanımını azaltmayı teşvik etmek için toplu taşımayı ücretsiz hale getirmeyi planlıyor. Reuters'in ulaştığı bir resmi belgeye göre Alman hükümeti, hava kirliliğinin olduğu şehirlerde 'düşük emisyonlu bölgeler' oluşturmak gibi daha geleneksel önlemleri hayata geçirmenin yanı sıra bu şehirlerdeki toplu taşımayı ücretsiz hale getirmeyi planlıyor. Twitter

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Reuters, Avrupa Birliği (AB) Çevre Komiseri Karmenu Vella'ya gönderilen resmi mektubun Almanya Çevre Bakanı Barbara Hendircks, Tarım Bakanı Christian Schmidt ve Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier tarafından imzalandığını belirtti. Mektupta Alman yetkililer düşük emisyonlu bölgeler oluşturma, özel otomobillerin kullanımını azaltma amacıyla toplu taşımayı ücretsizlendirme, elektirikli araçlar için ek teşvikler sağlama ve mevcut araçların donanımlarının iyileştirmesi gibi bir dizi önlemi vaat ediyor. Twitter

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Yetkililer mektupta bu önlemleri ilk olarak Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen ve Mannheim şehirlerinde hayata geçirebileceklerini ardından da en başarılı çözüm üreten önlemleri havası kirli diğer şehirlere de uygulayabileceklerini söyledi. Yetkililer ayrıca Almanya'daki federal eyaletlerin ve belediyelerin de bu önlemler konusunda mutabık kaldığını belirtti. Ancak Alman Şehirleri Konseyi Başkanı Helmut Dedy öneriyi şaşkınlıkla karşıladı. Twitter

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