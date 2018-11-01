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Almanya'da skandal! Silahların yüzde 61'i fos

Almanya'da skandal! Silahların yüzde 61'i fos

Almanya Savunma Bakanlığı 2017 yılında teslim aldıkları tank, helikopter, savaş jeti ve kargo uçaklarının yüzde 61'inin iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Skandal soru önergesi ile ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 11:53 - Güncelleme: 01-11-2018 11:53

Geçen yıl Almanya Ordusu'nun aldığı 71 Puma tanktan 27'sinin, 8 kargo uçağı A400M'den dördünün, 7 Tiger savaş helikopterinden 2'sinin, yedi tane NH90 nakliyat helikopterinden de dördünün kullanılmaya hazır olduğu bildirildi.

JETLERDEN SADECE BİR TANESİ ÇALIŞIYOR
EuroNews'te yer alan habere göre Eurofighter savaş jetlerinin de bilgisayar sistemlerindeki problem sebebiyle kullanılamaz halde olduğu ortaya çıktı. Almanya'nın yeni satın aldığı dört savaş jetinden sadece bir tanesi kullanıma hazır vaziyette.

SORU ÖNERGESİ İLE ORTAYA ÇIKTI
Alman milletvekili Matthias Höhn'ün soru önergesi sonrası ortaya çıkan bilgilere göre Alman Ordusu'nun envanterindeki silahların yüzde 70'i kullanıma hazır. Envantere 2017 yılında yeni eklenen silahların ise sadece yüzde 39'u iyileştirme yapılmadan kullanılmaya hazır.

MİLLETVEKİLİ 'SKANDAL' DEDİ
Höhn'ün sorusuna yanıt Savunma Bakanlığı adına yanıt veren Şansölye Angela Merkel'in muhafazakar Hristiyan Demokrat Partisi'nden Peter Tauber, "Eurofighter'ların geriye kalan üçü için kullanım iznini çok yakın zamanda bekliyoruz" dedi.

Matthias Höhn, bu durumu bir "skandal" olarak nitelerken "Savaş endüstrisinin yavaşlığını hoş görmek vergi mükelleflerine masraf olarak dönüyor" şeklinde konuştu.

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