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Almanya'da koalisyon görüşmelerinde flaş gelişme

Almanya'da koalisyon görüşmelerinde flaş gelişme

Almanya'da hükümet kurmak için müzakere yürüten Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) anlaşmaya vardı.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 13:10 - Güncelleme: 07-02-2018 13:23

Almanya'da hükümet kurma hedefiyle müzakere eden Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) anlaşmaya vardı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz başkanlığındaki partilerin müzakere heyetleri dün CDU Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, yaklaşık 24 saat süren görüşmelerin ardından tarafların yeniden bir hükümet kurmak için anlaştığı bildirildi.

SPD'YE ÖNEMLİ BAKANLIKLAR: Alman basınında yer alan haberlerde, anlaşmaya göre SPD’ye dışişleri, maliye ve çalışma gibi önemli bakanlıkların verildiği ileri sürüldü. Böylelikle 24 Eylül'de yapılan genel seçimden 136 gün sonra ülkede bir hükümetin kurulmasının yolu açıldı.

CDU/CSU ile SPD arasındaki ön görüşmeler 7-12 Ocak'ta yapılmış ve 28 sayfalık bir mutabakat metni ortaya çıkmıştı. CDU ve CSU bu metni yetkili parti kurullarında onayladı.

SPD de 21 Ocak'ta olağanüstü kurultayda delegelerin yüzde 56 oyuyla metni kabul ederek CDU/CSU ile doğrudan koalisyon görüşmelere girilmesi konusunda yeşil ışık yakmıştı.

26 Ocak'ta koalisyon görüşmelerine başlayan taraflar, 4 Şubat Pazar günü görüşmeleri sonlandırmayı hedeflemişti. Ancak bazı konularda anlaşmaya varılmayınca görüşmeler 3 gün daha sürdü.

CDU/CSU ile SPD'li yöneticiler koalisyon protokolünde anlaştı ancak koalisyon kurulmasına SPD'nin 463 binden fazla üyesi karar verecek.

SPD, üzerinde anlaşılan koalisyon protokolünü 463 binden fazla üyesine oylatacak. Bu sürecin de yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor. Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Merkel liderliğinde "büyük koalisyon" ile yönetildi.

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