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Almanya'da iki şirkete PKK soruşturması!

Almanya'da iki şirkete PKK soruşturması!

Almanya'da terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen iki şirkete bu sabah baskın düzenlendiği bildirildi. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Hukuk devletimiz, tüm aşırı uçlar karşısında bir savunma demokrasisidir'' ifadesini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 08-03-2018 21:01 - Güncelleme: 09-03-2018 00:48

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde bulunan Neuss kentindeki şirketlere  yönelik düzenlenen baskın sonucu, şirketlerin terör örgütüne yardım ettiğine dair  önemli delillerin olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Mezopotamya Yayıncılık ve  Dağıtım ile MIR Multimedya şirketlerinin yanı sıra bunların yöneticisinin evine  de baskın düzenlenerek şirketler hakkında bilgi ve belge toplandı.

Açıklamada, polis ve mali suçlar ekiplerince düzenlenen baskınlar  sonucu söz konusu şirketlerde Almanya'da yasaklı olan terör örgütünü destekleyen  ve şirketlerin terör örgütüyle bağlantılı olduğunu gösteren önemli deliller  bulunduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de konuyla ilgili yaptığı  açıklamada, şunları kaydetti:

"Hukuk devletimiz, tüm aşırı uçlar karşısında bir savunma  demokrasisidir. Anayasamız ülkede terör örgütleri lehine faaliyet gösterilmesine  ve bu örgütlere destek verilmesine izin vermiyor. Bugünkü aramalar daha önce  alınan yasak kararına dayanıyor. Hukuk devleti düşmanlarına karşı bu şekilde  mücadele ediyor."

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • temenni 09 Mart 2018 00:43 Maşaallah diyelim,arkası gelir inşaallah

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