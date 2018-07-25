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Almanya'da çifte standart: Mesut Özil haklı çıktı

Almanya'da çifte standart: Mesut Özil haklı çıktı

ALMANYA’da yapılan bir deneyde, öğretmen adayları, dilbilgisi sınavında aynı performansı sergileyen iki öğrenciden Türk kökenli olduğunu düşündükleri ilkokul öğrencisine daha düşük not verdi.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 11:00 - Güncelleme: 25-07-2018 11:02

DW Türkçe'de yer alan haberde Mannheim Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırma çerçevesinde yapılan bir deney, yabancı isimli öğrencilerin diğer öğrencilerle eşit sayıda hata yapmalarına rağmen, genel değerlendirme sonucunda daha düşük not aldığını ortaya koydu.

Pedagojik psikoloji kürsüsü tarafından yaş ortalaması 23 olan 204 pedagoji öğrencisinin katılımıyla yapılan araştırmada bir gruptan sekiz yaşındaki "Max" isimli bir çocuğun dilbilgisini ölçmeleri istenirken, diğer öğrencilerden aynı yaştaki "Murat" adlı çocuğun kağıdına not vermeleri talep edildi. İki kağıtta bulunan hata sayısı eşit olmasına rağmen, farazi Türkiye kökenli Murat'ın kağıdı daha düşük not aldı.

''ORTAK STANDARTLAR BELİRLENMELİ''
Spiegel Online'ın haberine göre, araştırmayı yürüten akademisyenlerden Meike Bonefeld, öğretmen adaylarının deneyde Max isimli çocuğun kağıdında daha az hatayı işaretleyeceklerini tahmin ettiğini, ancak katılımcıların her iki kağıtta da eşit sayıda hatanın üzerini çizdiklerini söyledi. Bu tablonun kendilerini oldukça şaşırttığını söyleyen Bonefeld, "Görünen o ki, sorun hataların bulunması aşamasında değil, not verme aşamasında" diye konuştu. Bonefeld, geleceğin öğretmenlerinin öğrencilerin performanslarını değerlendirirken objektif ölçütlere göre not verebilmeleri için ortak standartlar belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu araştırmayı yapan isimlerden Prof. Dr. Oliver Dickhäuser ve ekibi tarafından geçen yıl yürütülen çalışmada da öğrencilerin göçmen kökenli olmalarının matematik notlarına etkisi araştırılmıştı. Bin 500 lise öğrencisinin iki yıl boyunca matematik bilgilerinin değerlendirildiği araştırmada da göçmen kökenli öğrencilerin Almanca'ya hakimiyet ve sosyal sınıf açısından diğer çocuklarla eşit konumda olsalar dahi diğerlerine göre daha düşük notlar aldığı tespit edilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • FrankFurter 25 Temmuz 2018 11:15 TEK adam Rejimine Destek veren ve propaganda fotoğrafı çektiren Özil Almanya'da alay konusu oldu!....

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