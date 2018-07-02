Almanya'da büyük çatlak: İçişleri Bakanı istifa etti!

Mülteci politikası nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel'le anlaşamayan İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in görevinden istifa edeceği bildirildi.
İstifa haberi, Seehofer'in lideri olduğu Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Münih kentindeki parti yönetim kurulu toplantısından geldi.
Bavyera eyaletinde örgütlü CSU partisi, Pazar akşamı son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştı.
Seehofer, Başbakan Angela Merkel'le mülteci politikası nedeniyle görüş ayrılığı yaşıyordu.
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