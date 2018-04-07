Almanya'da bir araç kalabalığa daldı: ölü ve yaralılar var!

Almanya'nın Hollanda sınırında bulunan Münster kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Alman polisi saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin öldüğünü, altısı ağır olmak üzere 30 kişinin de yaralandığını bildirdi. Son gelen bilgiye göre, kalabalık arasına dalan aracın sürücüsü kendini öldürdü.

‘Westfaelishen Nachrichten’ haber sitesi polise dayandırdığı haberinde, kamyonetin bir grup oturan insanın üzerine sürüldüğünü aktardı.

PATLAYICI ARAMASI YAPILIYOR

Münster şehir merkezi kordon altına alındı. Civar kentlerden yaralılar için helikopter takviyesi istendi. Kordon altına alınmış bölgede patlayıcı araması yapılıyor.

Olayın terör bağlantısı olup olmadığı açıklık kazanmadı. Ancak yetkililer, saldırı olabileceği ihtimalini gözardı etmiyor.