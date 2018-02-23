  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Almanya'da Afrin rahatsızlığı

Almanya'da Afrin rahatsızlığı

Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu CDU ile koalisyon ortağı SPD'den önde gelen isimler Türkiye'nin Afrin harekatına küstahça ifadelerle tepki gösterdiler. CDU'lu Johann Wadephul, Zeytin Dalı'nın 'meşru bir harekattan daha fazlası' olduğunu söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-02-2018 19:56 - Güncelleme: 23-02-2018 00:35

TÜRKİYE'nin, sınırın diğer tarafındaki terör hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonlar, PKK/PYD terör örgütüne açık ya da gizli destek veren ülkeleri çileden çıkardı. Bu kapsamda, Almanya'da iktidardaki Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Zeytin Dalı karşıtı söylemler gelmeye başladı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre bugün Alman meclisinde 'Yakın ve Ortadoğu'da Güncel Gelişmeler' başlıklı bir oturum düzenlendi.

"ERDOĞAN AFRİN KENTİ KUŞATMASI AÇIKLIYORSA…"

CDU meclis grubu adına kürsüde konuşma yapan Dr. Johann Wadephul, ''Eğer Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin kentinin kuşatılmasını açıklıyorsa, bu teröristlere karşı düzenlenen meşru bir harekattan daha fazlasıdır'' dedi.

"BUNU AÇIK ŞEKİLDE SÖYLEYELİM"

Bunun Almanya tarafından da açık şekilde dile getirilmesi gerektiğini söyleyen Wadephul, Türkiye'ye 'uluslararası hukuka saygılı olma ve Suriye'nin egemenliğini koruma' çağrısında bulunarak hedef saptırmaya çalıştı.

"BU HAREKÂT, ÖYLECE HAYATA GEÇİRİLEMEZ"

Türkiye'nin 'bir NATO ortağı olarak anlamı ve Suriyeli sığınmacılar için yaptıklarına' değinen Wadephul, diğer yandan bu tür bir askeri harekatın 'öylece hayata geçirilemeyeceğini' söyledi.

"DEAŞ'A KARŞI SAVAŞANLARA SAVAŞ AÇILDI"

SPD Dış Politika Sözcüsü Niels Annen'ın ise yıllardır Türkiye aleyhine sürdürülen, ancak hiçbir gerçekliğe dayanmadığı için tutturulamayan klasik algı operasyonunu yineledi.

Türkiye'nin 'meşru müdafaa' hakkını dile getirmesini eleştirdi. Türkiye'nin sunduğu kanıtların 'kendisini ikna etmediğini' söyleyen Annen, Türkiye'nin Afrin'de savaştığı kişilerin 'DEAŞ'a karşı savaştığı' yalanına vurgu yaptı.

MERKEL AFRİN'İ ANMADI, DOĞU GUTA'YA 'KATLİAM' DEDİ

Oturumda söz alan Başbakan Merkel de, Suriye bağlamında Afrin'e değinmezken, Esed rejimi tarafından Doğu Guta'ya düzenlenen hava saldırılarını 'katliam' diye niteleyip kınadı.

MERKEL'E TEPKİ GÖSTERDİLER: NEDEN AFRİN HAKKINDA BİR ŞEY SÖYLEMEDİN?

Bu duruma Sol Parti ve Yeşiller partili milletvekilleri tepki gösterdi.

Sol Parti Meclis Grubu Başkanı Dietmar Bartsch, Merkel'in Türkiye'nin Afrin harekatına dair 'tek kelime etmemesinin basbayağı saçmalık' olduğunu söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Almanya'da Afrin rahatsızlığı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Gazi Torunu 22 Şubat 2018 23:58 Teröristi besleyip büyüten ABD ile kukla ve ekürisi Almanya ile AB üyesi ülkeler savunmasız insanları öldürmekte, ülkeleri iç savaşa sürükleyerek insanlik tarihine kara bir leke sürmekteler. Terör destekçisi fakat terör karşıtı taklidî yaparak insanları aptal sanan bu aptallar görecekler dünyanın kaç bucak olduğunu. TÜM GUVENLIK GUÇLERIMIZE ALLAH YARDIM ETSİN. Birlik ve beraberliğimiz bu allahsizlara en büyük cevaptır.

    CEVAP YAZ 1 15
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat