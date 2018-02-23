Almanya'da Afrin rahatsızlığı

TÜRKİYE'nin, sınırın diğer tarafındaki terör hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonlar, PKK/PYD terör örgütüne açık ya da gizli destek veren ülkeleri çileden çıkardı. Bu kapsamda, Almanya'da iktidardaki Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Zeytin Dalı karşıtı söylemler gelmeye başladı.



Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre bugün Alman meclisinde 'Yakın ve Ortadoğu'da Güncel Gelişmeler' başlıklı bir oturum düzenlendi.

"ERDOĞAN AFRİN KENTİ KUŞATMASI AÇIKLIYORSA…"

CDU meclis grubu adına kürsüde konuşma yapan Dr. Johann Wadephul, ''Eğer Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin kentinin kuşatılmasını açıklıyorsa, bu teröristlere karşı düzenlenen meşru bir harekattan daha fazlasıdır'' dedi.

"BUNU AÇIK ŞEKİLDE SÖYLEYELİM"

Bunun Almanya tarafından da açık şekilde dile getirilmesi gerektiğini söyleyen Wadephul, Türkiye'ye 'uluslararası hukuka saygılı olma ve Suriye'nin egemenliğini koruma' çağrısında bulunarak hedef saptırmaya çalıştı.

"BU HAREKÂT, ÖYLECE HAYATA GEÇİRİLEMEZ"

Türkiye'nin 'bir NATO ortağı olarak anlamı ve Suriyeli sığınmacılar için yaptıklarına' değinen Wadephul, diğer yandan bu tür bir askeri harekatın 'öylece hayata geçirilemeyeceğini' söyledi.

"DEAŞ'A KARŞI SAVAŞANLARA SAVAŞ AÇILDI"

SPD Dış Politika Sözcüsü Niels Annen'ın ise yıllardır Türkiye aleyhine sürdürülen, ancak hiçbir gerçekliğe dayanmadığı için tutturulamayan klasik algı operasyonunu yineledi.

Türkiye'nin 'meşru müdafaa' hakkını dile getirmesini eleştirdi. Türkiye'nin sunduğu kanıtların 'kendisini ikna etmediğini' söyleyen Annen, Türkiye'nin Afrin'de savaştığı kişilerin 'DEAŞ'a karşı savaştığı' yalanına vurgu yaptı.

MERKEL AFRİN'İ ANMADI, DOĞU GUTA'YA 'KATLİAM' DEDİ

Oturumda söz alan Başbakan Merkel de, Suriye bağlamında Afrin'e değinmezken, Esed rejimi tarafından Doğu Guta'ya düzenlenen hava saldırılarını 'katliam' diye niteleyip kınadı.

MERKEL'E TEPKİ GÖSTERDİLER: NEDEN AFRİN HAKKINDA BİR ŞEY SÖYLEMEDİN?

Bu duruma Sol Parti ve Yeşiller partili milletvekilleri tepki gösterdi.

Sol Parti Meclis Grubu Başkanı Dietmar Bartsch, Merkel'in Türkiye'nin Afrin harekatına dair 'tek kelime etmemesinin basbayağı saçmalık' olduğunu söyledi.