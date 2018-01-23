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Almanya şaşırttı! Türkiye'nin tankları için...

Almanya şaşırttı! Türkiye'nin tankları için...

Der Spiegel dergisi Alman hükümetinin Türkiye'deki Leopard tanklarının modernizasyonu için savunma sanayi şirketi Rheinmetall'e onay vereceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 19:20 - Güncelleme: 23-01-2018 00:20

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in 2 hafta önce Goslar'da yaptığı görüşmenin ardından Alman Federal Hükümeti'nin Rheinmetall'e TSK’ya ait Leopard tanklarının modernizasyonu için onay vereceği iddia edildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in görüşmenin ardından konuyla ilgili talimat verdiği belirtildi. Buna göre, Gabriel'in silah ihracaatına ilişkin olarak müsteşarlar düzeyinde yapılacak ilk toplantıda Leopard tanklarının modernizasyonu konusunun gündeme alınması ve incelenmesi talimatı verdiği ifade edildi.

Türkiye'nin Leopard tanklarının modernizasyonu için ilk kez geçen yıl mart ayında talepte bulunmuştu.

TSK'nın Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı operasyonunda çok sayıda Alman yapımı Loepard tankı kullanılıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Farabi 22 Ocak 2018 23:25 Ase;san ve diger Turk firmalar artik modernizasyon yapamiyorlarmi bu tanklara? Alaman yaparsa,soyle bir kontrat imzalasinlar:her yerde,istedigimiz ulkeye karsi,hatta Alamanya ya karsida kullaniriz bu tanklari.

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