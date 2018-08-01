Almanya nüfusunun dörtte biri göçmen kökenli

Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerin sayısının geçen yıl itibarıyla 19 milyon 258 bin olduğu belirtildi.

Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerin sayısının geçen yıl itibarıyla 19 milyon 258 bin olduğu belirtildi. Merkezi Wiesbaden'de bulunan Federal İstatistik Dairesinden yapılan açıklamada, ülkede yaşayan göçmen kökenlilerin sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,4 arttığı ifade edildi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 6

Almanya'daki 19 milyon 258 bin göçmen kökenli arasında 2,8 milyon nüfusla Türkler'in ilk sırada yer aldığı ve bu rakamın toplam göçmen sayısının yüzde 14'üne karşılık geldiği bildirildi. Türklerin ardından Polonyalılar (2,1 milyon), Ruslar (1,4 milyon), Kazaklar (1,2 milyon) ve Romanyalılar (900 bin) geldi.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 6

Federal İstatistik Dairesi, "Almanya'da doğmayanları veya ebeveynlerinden en az birinin doğuştan Alman vatandaşlığı olmayanları" göçmen kökenli olarak tanımlıyor.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 6