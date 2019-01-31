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Almanya: Karadeniz'e savaş gemileri göndermeye hazırız!

Almanya: Karadeniz'e savaş gemileri göndermeye hazırız!

Almanya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Doğu Avrupa yetkilisi Mihael Zilberth, Rusya'nın kontrolündeki Kerç Boğazı'na ve Karadeniz'e Alman savaş gemilerini göndermeye hazır olduklarını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 08:54 - Güncelleme: 31-01-2019 08:54

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anatoli Petrenko, Almanya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Doğu Avrupa yetkilisi Mihael Zilberth ile başkent Kiev’de bir araya geldi.

Zilberth ve Almanya Silahlı Kuvvetleri Genel Sekreteri Tomas Silberhorn’dan oluşan heyetten yapılan açıklamada, “Bundeswehr’e (Almanya Silahlı Kuvvetleri) bağlı savaş gemilerini, Karadeniz’e ve Azak Denizi’ne göndermeye hazırız” denildiği kaydedildi.

Ukrayna’nın doğusunda tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donbas bölgesinde barışın sağlanması ve bölgedeki çatışmaların artmasını önlemek için Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından gözlemcilerin yerleştirilmesinin de görüşüldüğü açıklandı. 

Rusya’da gözaltında bulunan ve sağlıklarından endişe edilen Ukraynalı denizcilerin durumu hakkında da görüşen yetkililer, Almanya ve Ukrayna arasında yapılacak yeni askeri ve stratejik ortaklıklar gibi konuları da görüştü. Görüşme, Ukrayna’nın Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda güçlenmesine ve NATO’ya bağlı diğer ülkelerle bağlarının kuvvetlenmesine sebep olacağına dair yorumları beraberinde getirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • cafer 31 Ocak 2019 09:01 eğer rusya kıvırmasa.Türkiyenin yanında olursa.ilk hedefimiz.S.Arabistanı bölmek BAE.iktidarı devirmek.Mısırı özgürlüğe kavuşturmak olacaktır.ha israil.sen zaten aklımızdan hiç çıkmadın.sana süprizimiz olacak.

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