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Almanya istihbaratı o partiyi yakından izleyecek

Almanya istihbaratı o partiyi yakından izleyecek

ALMANYA'da iç istihbarat, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisini mercek altına alacak. Gerekçe ise aşırılık yanlılığı şüphesi.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 10:25 - Güncelleme: 16-01-2019 10:25

Neonazilerle başı belada olan Almanya aşırı sağcı partiyi yakından izleme kararı aldı. Almanya'da iç istihbarat servisi Anayası Koruma Federal Dairesi (BfV) aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisini aşırılık yanlılığı şüphesiyle daha yakından izleyecek.

BvF gözlem faaliyetlerinde, ulusal düzeydeki izleme faaliyetlerinde muhbir bulma ya da telefon dinleme faaliyetleri yapmayacak. AfD Almanya'da ana muhalefet partisi. Parti 2017'de 709 üyeli parlamentoya 94 sandalye kazanarak girmişti.

İSLAM'I TEHDİT GÖRÜYOR
AfD İslam'ı Alman değerlerine bir tehdit olarak görüyor ve göçe karşı sert önlemler alınmasını talep ediyor. Partinin Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de, birçok AB üyesi ülkedeki milliyetçi akımlar gibi iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.

AfD'nin liderliğini Alice Weidel (solda) ve Alexander Gauland yapıyor.

GENÇLİK KOLU DA YAKIN TAKİPTE
BfV, AfD'nin gençlik örgütü JA ve Flügel (Kanat) adlı yapılanmasını daha yakından izleyecek. Flügel'in liderliğini, Berlin'deki soykırım anıtını "utanç anıtı" diye tanımlayarak büyük tepki alan Björn Höcke yapıyor.

DEMOKTARİK DÜZENE TEHDİT
BfV daha önce de, kökenlerini eski Doğu Alman Komünist Partisi'nden alan Die Linke'deki bazı sosyalist siyasetçileri de gözlem altına almıştı. Alman anayasasına göre BfV'nin demokratik düzene yönelen tehditlere karşı harekete geçme yetkisi bulunuyor.

AfD liderlerinin bazı açıklamaları neo-Nazi aşırılığı teşvik ettiği gerekçesiyle kınanmıştı. AfD üyeleri geçen yıl ülkenin doğusundaki Chemnitz kentinde yaşanan aşırı sağcı eylemlere katılmış ve polisle çatışmıştı.

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