Almanya formalı tabela gidiyor yerine bakın hangisi geliyor

Mesut Özil'in, memleketi Zonguldak'ta Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, futbolcunun 'Mesut Özil Caddesi' tabelasında bulunan Alman milli formalı fotoğrafını kaldırarak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı koyacaklarını söyledi.

Almanya formalı tabela gidiyor yerine bakın hangisi geliyor

İngiliz kulübü Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in Almanya Futbol Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının ardından Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu köyünde yaşayan hemşehrileri, yıldız isme destek mesajları verdi. Özil'in Aralık 2011'de Real Madrid takımında oynadığı sırada ziyaret ettiği köyü Hışıroğlu'nda, Özil'in verdiği karar sevinçle karşılandı. Devrek ilçe merkezinde bulunan Hışıroğlu Köyü kahvesinde de konuşulan tek konu Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakması oldu.

16
Almanya formalı tabela gidiyor yerine bakın hangisi geliyor

ALMANLAR HAZMEDEMEDİ: Muhtar Abdurrahaman Yanaz, Mesut Özil'in köylerinin değerli bir evladı ve gurur kaynağı olduğunu söyledi. Özil'in kararını sevinçle karşıladıklarını belirten Yanaz, şöyle dedi: "Mesut Özil, yurt dışında Türkiye'yi temsil ettiği gibi köyümüzün de adını tüm dünyaya duyuran sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Almanya milli takımında yıllardır oyun oyandı. Takımına çok büyük katıklar sağladı. Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında ziyaret etti ve bu Almanya'da çok kötü değerlendirildi. Mesut Özil'in üzerine çok gelindi. Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmesini Almanya milli takımı hazmedemedi. Basında hakaretler yapıldı. Mesut Özil de çok güzel bir kara verdi ve Almanya milli takımında oynamayacağını bildirdi. Biz de köy halkı olarak Mesut Özil'in çok güzel karar verdiğine inanıyoruz. Onu bu kararından dolayı tebrik ediyoruz. Köy halkı olarak biz onu bağrımıza bastık, onu çok seviyoruz. Oynadığı oyunla takımlarına çok büyük katkıları var. Onun bu kararını destekliyoruz."

26
Almanya formalı tabela gidiyor yerine bakın hangisi geliyor

ÖZİL'İN ALMAN MİLLİ FORMALI FOTOĞRAFI KALDIRILIYOR: Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci de Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinin ardından İngiltere ve Almanya medyası tarafından haksız eleştirilere maruz kaldığını söyledi. Almanya'nın Dünya Kupası'nda elde ettiği başarısızlığı Özil'e yüklemeye çalıştığını ifade eden Semerci, "Hemşehrimiz Mesut Özil'e sahip çıkmak adına toplantı yaptık. 17-19 Ağustos tarihinde Devrek Baston ve Kültür Festivalimiz var. Bu festivalimizde ana tema olarak Mesut Özil'e sahip çıkmayı amaçlamıştık. Menajeriyle de görüşmüştük. Neticesinde Özil'in en son açıklamaları bizi rahatlattı. Spor tesislerimizin olduğu alandaki caddeye Mesut Özil Caddesi adını vermiştik. Mesut Özil oraya bir spor tesisi de yapıyor, Devrek Belediyespor için. Orada Özil'in Almanya milli forması ile bir fotoğrafı var. Bu fotoğrafları tablodan kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanımız ile İngiltere'de çektirdiği fotoğrafı onun yerine koyacağız. Biz ırkçılığa, din ayrımcılığına karşıyız. Devrek olarak Özil'e destek çıkıyoruz" diye konuştu.

36
Almanya formalı tabela gidiyor yerine bakın hangisi geliyor

'MESUT ÖZİL İLE GURUR DUYUYORUZ': Köylüsü Serdar Öztürk ise çocukken Mesut Özil ile birlikte köyde futbol oynadıklarını söyledi. Özil'in çok değerli bir insan olduğunu ifade eden Öztürk, "Mesut Özil ile gurur duyuyoruz. O bizim gurur kaynağımız. Kendisi milli takımı bıraktığını açıkladı. Kendi kararı, saygı duyuyoruz. Köyümüze geldiğinde onunla gurur duyduk. Baskılarla ona haksızlık edildi. Almanya'nın aldığı Dünya Kupası'nda onun büyük katkıları vardır. Bir nevi nankörlük gibi bir şey oldu. Mesut'u sonuna kadar destekliyoruz ve arkasındayız" dedi.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro