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Almanya eski başbakanı Mesut için bakın kimi eleştirdi!

Almanya eski başbakanı Mesut için bakın kimi eleştirdi!

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil hakkında kullandığı olumsuz ifadeler nedeniyle sert bir şekilde eleştirirken Maas'ın açıklamalarını "sıkıcı ifadeler" olarak niteleDİ.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 17:06 - Güncelleme: 25-07-2018 17:06

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil hakkında kullandığı olumsuz ifadeler nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.

Süddeutsche Zeitung'a açıklamada bulunan Schröder, Bakan Maas'ın Mesut Özil hakkında pazartesi günü kullandığı "İngiltere'de yaşayan ve çalışan bir multimilyonerin Almanya’ya entegre olma yeteneği hakkında bilgi verebileceği inancında değilim” ifadeleri için “Basit ve katlanılamaz” dedi.

Maas'ın açıklamalarını "sıkıcı ifadeler" olarak niteleyen Schröder, söz konusu ifadelerin sosyal demokratların uyuma dair görüşleriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

MESUT'A KARŞI KUŞKUSU VAR
Maas'ın, Mesut Özil hakkındaki ifadeleriyle dolaylı olarak futbolcuyu çok para kazanmak ve Almanya'da yaşamamakla itham ettiğini ifade eden Schröder, Maas'ın Özil'in Almanya'ya gerçekten ait olup olmadığı konusunda kuşkusu olduğunu gösterdiğini belirtti.

ELİNE KOZ VERDİ
Schröder, Heiko Maas'ın açıklamalarının Mesut Özil'i, ailesinin Türk kökenli olması nedeniyle istemeyenlerin eline koz verdiğini de dile getirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Fikirci Fikri 25 Temmuz 2018 17:44 Avrupa'da futbolcular siyasilerle hele de şiddet ve gerilim söylemlerini terk edemeyen biriyle sıkı fıkı olarak futbola siyaset karıştırmıyorlar. Bizde maalesef bunu beceremiyorlar.

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