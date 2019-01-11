Almanya bomba alarmı! Çok sayıda mahkeme boşaltıldı

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Hannoversche Allgemeine Zeitung, bu sabah saatlerinde 3 şehirde bulunan adliye saraylarının bomba ihbarı üzerine boşaltıldığını duyurdu.
Gazete, Magdeburg ve Erfurt’taki adliyelere bomba tehdidinin e-posta üzerinden geldiğini ve kısa süre içinde binaların boşaltıldığını aktardı.
Yetkililer, Kiel’de de benzer bir tehdidin sabahın erken saatlerinde geldiğini söylerken özel eğitimli köpeklerin arama çalışmalarına dahil edildiğini açıkladı.
Ülkenin batısındaki Hesse eyaletinde de benzer bir olay yaşandı. Wiesbaden kentindeki adliye sarayı boşaltıldı.
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