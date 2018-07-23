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Almanya Başbakanı Merkel'den Mesut Özil yorumu!

Almanya Başbakanı Merkel'den Mesut Özil yorumu!

Almanya'da Mesut Özil'in Milli Takım'ı bırakmasının yankıları devam ediyor. Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nda oynamama kararı almasının ardından bir açıklama da, Alman hükümet sözcüsünden geldi. Alman hükümet sözcüsü, Başbakan Angela Merkel'in Mesut Özil'in kararına saygı duyduğunu belirtti.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 12:55 - Güncelleme: 23-07-2018 12:55

Almanya'da Mesut Özil'in Milli Takım'ı bırakmasının yankıları devam ediyor. Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nda oynamama kararı almasının ardından bir açıklama da, Alman hükümet sözcüsünden geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel adına açıklama yapan sözcü, "Başbakan Merkel, Mesut Özil'e büyük değer veriyor. O büyük bir oyuncu ve ulusal takım için çok şey yaptı" dedi. 

MERKEL NE DEDİ?
Alman hükümet sözcüsü, Başbakan Angela Merkel'in Mesut Özil'in kararına saygı duyduğunu da belirtti. 

GÖÇMEN POLİTİKASI
Mesut Özil tartışması nedeniyle Almanya'nın göçmen politikasıyla ilgili de bir açıklama yapan Alman hükümet sözcüsü, "Almanya göçmen kökeni olanları her zaman bağrına basmaya devam edecektir" dedi.

''TÜRK KÖKENLİLER UYUMU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ''
Alman hükümet sözcüsü, Almanya'daki Türk kökenlilerin büyük bir kısmının uyumu başarıyla gerçekleştirdiğini de ifade etti. 

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın İngiltere'de aylar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmesi Almanya'da büyük tepkilere neden olmuştu. Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası maçları ve öncesinde oynanan hazırlık müsabakalarında Mesut Özil ile birlikte İlkay Gündoğan ırkçı tezahüratlara maruz kalmıştı.

Amine Gülşe'den Mesut Özil'e destek mesajıAmine Gülşe'den Mesut Özil'e destek mesajıAmine Gülşe'den Mesut Özil'e destek mesajıAmine Gülşe'den Mesut Özil'e destek mesajıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 23 Temmuz 2018 14:19 Dünyanın Gözünde, insan Hakları, Basın özgürlüğü, Yargı bağımsızlığı endişesi ürkütücü boyutlara ulaştı.............. Bizdeki ekonomik çöküş devam eder.....

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