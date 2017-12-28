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Almanların Türkiye'ye karşı yeni kozu Red Legion

Almanların Türkiye'ye karşı yeni kozu Red Legion

Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, bugünkü yazısında Almanya'da faaliyet gösteren Kürt mafya grubu Red Legion'un Türkiye'ye karşı nasıl kullanıldığını anlattı.

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Eklenme Tarihi: 28-12-2017 09:43 - Güncelleme: 28-12-2017 09:43

Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, "Almanların yeni kozu Red Legion mu?" başlıklı köşe yazısında, üst düzey güvenlik toplantılarında devletin zirvesine sunulan istihbarat raporundaki çarpıcı detayları aktardı.

PKK MAFYASI ALMANYA’DA NİYE HAREKETE GEÇTİ?:  Şimdilerde Suriye'de YPG komutanı olan Şahin Cilo'nun PKK Avrupa sorumlusu olduğu dönemde (1997-2003) Kürt mafya grubu Red Legion’ın temellerini attığını yazan Yaşar, yazısına böyle devam etti:

GURBETÇİLERİNDEN KARŞI ATAK: “ALMANYALI OSMANLILAR”
"Red Legion, Türk iş adamlarını haraca bağladı.. Vermeyenleri yaraladı, dövdü.. Ölümle tehdit etti.. Şikâyetlere rağmen görmezden gelindi..
Böyle olunca da PKK’ya karşılık verme işi gurbetçilere düştü..
‘Almanyalı Osmanlılar’ devreye girdi ve kısa sürede PKK’nın Red Legion mafyasının nefesini kesti.."

Zor durumda kalan PKK mafyasının imdadına Almanya'nın yetiştiğini ifade eden Batuhan Yaşar, yazısını böyle tamamladı:

ALMANYALI OSMANLILARA TAM KUŞATMA: Kasım 2016’da bin 500 polisle 50 ayrı adrese baskın yapıldı ve 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada herhangi bir siyasi bağlantıya atıf yapılmadı.  Çünkü Türkiye’yi siyaseten suçlayacak belge ve bilgi bulunamadı!

GİZLİ EL “KÜRTLER HEDEF” DEDİ: Sonra yaşananlar komedi gibi..
Baden Württemberg eyaleti emniyet teşkilatı yargıdan sonuç çıkmayınca “Almanyalı Osmanlılar” hakkında yeni soruşturma başlattı.. Gerekçe ilginç: “Almanyalı Osmanlılar, Kürtleri hedef alıyor..” Aynı Reza Zarrab’ın, New York’taki mahkemede çizdiği şemanın bir benzeri medyaya sızdırıldı. Görüldüğü gibi ABD, Almanya fark etmiyor.. Hedef belli: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.. 2019’a giden yol türbülanslarla dolu.. Ama hiç moralinizi bozmayın.. Türkiye 15 Temmuz’u atlattı bunlar ne ki!"

Batuhan Yaşar'ın yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • mniksek 28 Aralık 2017 10:13 ALMANLARIN TÜRKİYE VE ERDOĞAN HEDEFİNİ ANLARIM, ABD Yİ ANLARIM, HOLLANDAYI VS TÜRKİYE DÜŞMANI SAYMAKLA BİTMEZ, PEKİ İÇİMİZDEKİ ALMANYALILARI ANLAMAK ZOR, O HAİNLER TÜRKİYEYİ İÇERDEN YIKMAK İÇİN GEZİ DEDİLER, 7 ŞUBAT DEDİLER, 17/25 ARALIK DEDİLER VE 15 TEMMUZ DEDİLER, ALLAH ŞÜKÜR 15 TEMMUZDA O HAİNLERİ TERS DÜZ ETTİK, ŞİMDİ SÖZCÜLERİ ÇOĞALDI CHP, HDP, İYİ PARTİ VE SP, ONLARIN TÜMÜNÜDE 2019 DA TERS DÜZ EDECEĞİZ, TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL MİLLET OLARAK UYANIDIK, ANLI ŞANLI TÜRK MİLLETİYİZ...

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