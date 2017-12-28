Almanların Türkiye'ye karşı yeni kozu Red Legion

Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, "Almanların yeni kozu Red Legion mu?" başlıklı köşe yazısında, üst düzey güvenlik toplantılarında devletin zirvesine sunulan istihbarat raporundaki çarpıcı detayları aktardı.



PKK MAFYASI ALMANYA’DA NİYE HAREKETE GEÇTİ?: Şimdilerde Suriye'de YPG komutanı olan Şahin Cilo'nun PKK Avrupa sorumlusu olduğu dönemde (1997-2003) Kürt mafya grubu Red Legion’ın temellerini attığını yazan Yaşar, yazısına böyle devam etti:

GURBETÇİLERİNDEN KARŞI ATAK: “ALMANYALI OSMANLILAR”

"Red Legion, Türk iş adamlarını haraca bağladı.. Vermeyenleri yaraladı, dövdü.. Ölümle tehdit etti.. Şikâyetlere rağmen görmezden gelindi..

Böyle olunca da PKK’ya karşılık verme işi gurbetçilere düştü..

‘Almanyalı Osmanlılar’ devreye girdi ve kısa sürede PKK’nın Red Legion mafyasının nefesini kesti.."

Zor durumda kalan PKK mafyasının imdadına Almanya'nın yetiştiğini ifade eden Batuhan Yaşar, yazısını böyle tamamladı:

ALMANYALI OSMANLILARA TAM KUŞATMA: Kasım 2016’da bin 500 polisle 50 ayrı adrese baskın yapıldı ve 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada herhangi bir siyasi bağlantıya atıf yapılmadı. Çünkü Türkiye’yi siyaseten suçlayacak belge ve bilgi bulunamadı!



GİZLİ EL “KÜRTLER HEDEF” DEDİ: Sonra yaşananlar komedi gibi..

Baden Württemberg eyaleti emniyet teşkilatı yargıdan sonuç çıkmayınca “Almanyalı Osmanlılar” hakkında yeni soruşturma başlattı.. Gerekçe ilginç: “Almanyalı Osmanlılar, Kürtleri hedef alıyor..” Aynı Reza Zarrab’ın, New York’taki mahkemede çizdiği şemanın bir benzeri medyaya sızdırıldı. Görüldüğü gibi ABD, Almanya fark etmiyor.. Hedef belli: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.. 2019’a giden yol türbülanslarla dolu.. Ama hiç moralinizi bozmayın.. Türkiye 15 Temmuz’u atlattı bunlar ne ki!"

Batuhan Yaşar'ın yazısının tamamı