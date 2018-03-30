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Almanlardan Türkiye itirafı! Boşa çıktı

Almanlardan Türkiye itirafı! Boşa çıktı

Türkiye ekonomisi 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) büyüme rakamlarını dün açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan Türkiye'nin büyüme rakamları Alman medyasında geniş yer buldu.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 09:34 - Güncelleme: 30-03-2018 09:34

Türkiye'nin büyümesini Spiegel Online haber sitesi "Türkiye büyümede Çin'i de geçti" başlığıyla duyururken, haberin devamında "Türkiye'de darbe teşebbüsü olmasını ve batı ülkeleriyle yaşanan siyası gerginliğe rağmen Türk ekonomisi etkilenmedi ve büyümeye devam etti. Öyle ki Çin 6,9 büyürken Türkiye 7,4 ile büyümede ilk sıraya yükseldi. Almanya' ise ancak 2,2 büyüyebildi" dedi.

n-tv Online haber sitesi ise Türkiye'nin büyümesini "Türkiye güçlü bir şekilde büyüme yaşıyor" başlığıyla okuyucularına duyururken, haberin devamında son dört yıl olduğu gibi bu yılda büyümeye devam etti.

EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİ BOŞA ÇIKTI: Büyümenin iç talepten kaynaklandığı yorumu yapılan haberde 2018 yılında 5,5 büyümeden daha yüksek olması beklendiğine dikkat çekildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan büyüme rakamları ekonomistlerin tahminleri boşa çıkardığına değinildi.

TÜRKİYE BİRÇOK ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTI

Frankfurter Allgemeine gazetesi Türkiye'nin Suriye'deki savaşa liderlik yapmasına, darbe girişiminde bulunulmasına rağmen yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme göstermesi yaşanılanlardan etkilenmemesi beklenilen büyüme rakamlarından daha fazla çıkması neticesinde Almanya, Fransa, ABD hatta Çin'i bile geçtiğine dikkat çekildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Necmettin 30 Mart 2018 10:04 Kur ile ekonomiyi ölçmek bilgi eksikliğidir. Büyüme, eflasyon, çari açık birlikte değerlendirilmeli. Kur artışı istenmez ama ihraçatı %66 ithalat ile yapıyorsanız bu gayet normal. Ekonomisi en kötü gelişmiş ülke ABD dir; yıllık 1 trilyon $ cari açık vermektedir.

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