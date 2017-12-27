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Almanlar Merkel'e artık destek vermiyor

Almanlar Merkel'e artık destek vermiyor

Alman Bild gazetesi, YouGov tarafından düzenlenen bir ankatte Alman halkının yüzde 47'sinin Almanya Başbakanı Angela Merkel'i yeniden Başbakan olarak görmek istemediğini gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 18:47 - Güncelleme: 27-12-2017 18:47

Almanya'da Merkel'in lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Almanya Sosyal Demokratlar Partisi (SPD) arasındaki koalisyon görüşmeleri devam ederken, Alman basının geniş yer ayırdığı bir anket gündeme oturdu. 

Ankate göre, Almanların sadece yüzde 36'sı Merkel'in görevde kalmasını istiyor. Ancak bu rakam iki ay önce yapılan aynı ankette yüzde 44'tü. 

3 AYDIR HÜKÜMET KURULAMIYOR

Almanya'da genel seçimlerin yapılmasından bu yana 3 ay geçmesine rağmen hala bir koalisyon hükümeti kurulamadı.

Ancak Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon ön görüşmelerinin 7 Ocak 2018'de başlayıp 12 Ocak'ta tamamlanması konusunda anlaşma sağlandı. Taraflar tarafından yapılan açıklamada, CDU’nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik CSU’nun 5 Ocak’ta yapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra bir araya gelerek üç parti liderinin, müzakerelerin tamamlanmasını takiben 12 Ocak'ta parti kurullarına götürerek resmi koalisyon görüşmelerine geçilip geçilmeyeceği konusunda kararın verileceği öğrenildi.

KAYNAK: HÜRRİYET

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • kundemacı 27 Aralık 2017 21:36 "Alman Bild gazetesi, YouGov tarafından düzenlenen bir ankatte Alman halkının yüzde 47'sinin Almanya Başbakanı Angela Merkel'i yeniden Başbakan olarak görmek istemediğini gösterdi." habere bak. Bizde %51,50' si istemediği halde yetkili oluyor da, yetki kullanamıyor mu? Almanya'daki oran bizden dört puan daha düşük.

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