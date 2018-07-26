Almanlar iyice kudurdu! Amine Gülşe için skandal iddia

Mesut Özil’i gösteren Bild Gazetesi şimdi de yıldız oyuncunun sevgilisi Amine Gülşe’yi hedef aldı. Alman basını, Gülşe’nin ailesinin “Erdoğan destekçisi” olduğunu iddia ederek Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini isteyenin de Gülşe olduğunu yazdı.

Almanlar iyice kudurdu! Amine Gülşe için skandal iddia

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının yankıları devam ediyor. Almanya Milli Takımı'nın başarısızlığının sorumlusu olarak Mesut Özil’i gösteren Bild Gazetesi şimdi de yıldız oyuncunun sevgilisi Amine Gülşe’yi hedef aldı. Gazete haberinde Gülşe’nin ailesinin “Erdoğan destekçisi” olduğunu iddia ederek Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini isteyenin de Gülşe olduğunu öne sürdü.

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Almanlar iyice kudurdu! Amine Gülşe için skandal iddia

''MESUT'UN ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MI?: Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Almanya Milli Takımı’ndan ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle ayrılan Mesut Özil’in sevgilisi Amine Gülşe için gazete, çiftin fotoğraflarını yayımlayarak “Mesut’un sevgilisi bu olayda ne rol oynadı? Bu kız ve ailesinin Mesut’un üzerinde etkisi var mı?” iddiasında bulundu.

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Almanlar iyice kudurdu! Amine Gülşe için skandal iddia

Gazete haberinde Gülşe’nin ailesinin “Erdoğan destekçisi” olduğunu iddia ederek Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini isteyenin de Gülşe olduğunu öne sürdü. Haberde Gülşe’nin oyunculuk kariyerini bırakarak Özil ile birlikte İngiltere’de yaşayıp yaşamayacağına karar vermediği de iddia edildi.

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Almanlar iyice kudurdu! Amine Gülşe için skandal iddia

Bild Gazetesi’nin baş editötörü Alfred Draxler, “Amine Gülşe’nin ailesinin Erdoğan’ın destekçileri olduğu biliniyor. Bu fotoğrafı Gülşe’nin kendisiyle evlenmek isteyen Mesut’tan ısrarla çektirmesini istediği yönünde ciddi iddialar var” yazdı.

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