Almanlar iyice alçaklaştı! Mehmetçik'e bakın ne dediler

Amerika'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yerleşen teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, Avrupa'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Türkiye'nin geri çekilmesi için üst üste açıklamalar yapan Avrupalılar, şimdi de kirli bir algı operasyonu içerisine girdi.

Almanya'da yayın yapan ARD televizyonunda, TSK'nın düzenlediği harekat değerlendirildi.

ALMAN ALÇAKLIĞI! TSK'YA İŞGALCİ DEDİLER: Kanala bilgi aktaran muhabir Dominik Lessmeister ise bu sırada küstah ifalere kullandı. Türk askerini "işgalci" olarak nitelendiren Lessmeister, Afrin'de sivillerin hedef olduğu yalanını izleyicilere aktardı.

AFRİN'DE FELAKET YAŞANIYOR YALANI

Alman muhabir, "İnsan hakları savunucuları Afrin’de bir felaket yaşandığını söylüyor. İnsanlar bu yüzden Türk ordusunun bombardımanlarından ve topçu ateşinden kaçıyor." ifadelerini kullandı.

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