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Almanlar isyan etti: Hakem Schalke'nin penaltısını çaldı

Almanlar isyan etti: Hakem Schalke'nin penaltısını çaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Galatasaray'ın sahasında Schalke 04 ile golsüz berabere kaldığı karşılaşma Alman basınında geniş yer alırken Bild, "Hakem Schalke'nin penaltısını çaldı" yorumunda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 12:00 - Güncelleme: 25-10-2018 12:00

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Galatasaray'ın sahasında Schalke 04 ile golsüz berabere kaldığı karşılaşma Alman basınında geniş yer aldı.

Bild gazetesi, "Hakem Schalke'nin penaltısını çaldı" başlığıyla verdiği haberde, maçta talihsizlik yaşayan Schalke 04'ün İstanbul'un "gürültü cehenneminde" güçlü bir oyun sergilediği ifade edildi.

''GÜRÜLTÜ CEHENNEMİ''
Karşılaşmanın 13. dakikasında sarı-kırmızılı kaleci Fernando Muslera ile Jewhen Konoplyanka arasındaki pozisyonda mavi-beyazlı ekip lehine penaltı verilmesi gerektiği savunulan haberde, Schalke 04'ün İstanbul’daki "gürültü cehennemine" antrenmanda hazırlandığı ancak karşılaşmanın hakemi Benoit Bastien’e hazır olmadığı yorumu yapıldı.

"MUSLERA ŞANSLIYDI''
Schalke puan aldı ve bir dizi fırsatı kaçırdı" başlığını kullanan Kicker dergisi, konuk ekibin deplasmanda iyi bir performans sergilediğine dikkati çekti. Derginin bir diğer haberinde ise "Muslera önce şanslıydı, daha sonra becerisini gösterdi" ifadesi kullanılarak, Uruguaylı kalecinin 13. dakikada kırmızı kart görmemesinden dolayı şanslı olduğu ancak daha sonra Konoplyanka, Embolo ve Skrzybsski’nin pozisyonlarında ise golü engellediği anlatıldı.

''ÖNEMLİ BİR PUAN''
Welt gazetesi ise "Schalke, Galatasaray'dan önemli bir puan aldı" başlığını kullanarak, Alman ekibinin aldığı bu puanla tur atlamayı umut edebileceği belirtildi. Haberde ayrıca Schalke’nin Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam ettiği de hatırlatıldı.
 

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