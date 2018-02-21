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Almanlar dillerinin altındaki baklayı çıkardı! Türk askeri geri çekilsin

Almanlar dillerinin altındaki baklayı çıkardı! Türk askeri geri çekilsin

Zeytin Dalı Harekatı 33. gününde devam ederken bazı ülkeler bu operasyondan rahatsızlıklarını açık açık dile getirmeye başladı. Bu ülkelerden biri Almanya... Almanya'nın Başbakan Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin sözcüsü olan Jürgen Hardt, TSK'nın YPG'ye karşı sürdürdüğü askeri harekatı sona erdirmesi ve bölgeden çekilme yönünde çağrılarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 21-02-2018 15:23 - Güncelleme: 21-02-2018 15:23

Türk askerinin Suriye'nin kuzeyinde teröristlere karşı başlattığı harekat Amerika ve Avrupa'da büyük bir rahatsızlığa sebep oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı 33. gününde kararlılıkla devam ediyor.

Son olarak teröristlerden temizlenen köylerle birlikte harekat derinleştirilirken ve Kilis'le olan sınır teması da kesildi.

Almanya daha önce harekata olan karşıtlığını ima ederken artık açık açık söylemeye başladı.

HAREKATI SONA ERDİRİN ÇAĞRISI

Almanya'nın Başbakan Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin sözcüsü olan Jürgen Hardt'ın Türkiye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG'ye karşı sürdürdüğü askeri harekatı sona erdirmesi ve bölgeden çekilme yönünde çağrılarda bulundu.

Jürgen Hardt "Bu harekatın orantısız olduğunu düşünüyorum. Türk hükümetinin bu harekatı hızlı bir biçimde sonlandırması ve Suriye'yle sınırının kontrolüne odaklanmasının akıllıca olacağı kanısındayım. " şeklinde konuştu.

Terör örgütü kuyruğu dik tutma telaşında! Afrindelermiş!

İran Afrin'deki PKK'ya akıl verdi! Bayrak asın...

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Yakdemir. 21 Şubat 2018 17:49 Doğu guta hakkında nasıl bir fikri varmış beyefendinin onu da kısaca açıklasın

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