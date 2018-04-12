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Alman TV'si duyurdu: 'Türkiye'ye dönmeye çalışıyorlar'

Alman TV'si duyurdu: 'Türkiye'ye dönmeye çalışıyorlar'

Alman hükümetinin aile birleşimini zorlaştırmasının ardından bazı Suriyeli sığınmacıların Almanya’dan Türkiye’ye geri dönmeye başladıkları iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 19:24 - Güncelleme: 12-04-2018 19:24

Alman ARD televizyonunun haberine göre, 'geçici koruma' statüsü alan sığınmacılara tanınan hakların sınırlandırılması nedeniyle aile fertlerini Almanya'ya getiremeyen bazı Suriyeliler, yasa dışı yollarla tekrar Türkiye’ye dönmeye çalışıyor.

Bazı Suriyeli sığınmacılara Türkiye'ye yolculuklarında eşlik eden muhabirler, ARD televizyonunda, insan kaçakçılarıyla yaptıkları söyleşilere de yer verdi. Adı gizli tutulan bir kaçakçı, Türkiye'ye her gün yaklaşık 50 kişi götürdüğünü ve bunların çoğunluğunun Suriyeli olduğunu iddia etti. 

4 BİN SURİYELİ NEREDE?

Federal Göç ve Mülteci Dairesinin (BAMF) verilerine göre, geçen yıl ikametgahını değiştiren 4 bin Suriyelinin yeni adresi bilinmiyor.

Almanya’da oturma izni olan Suriyelilerin, karayoluyla diğer AB ülkelerine seyahatleri mümkün olduğu için, Türkiye’ye geri dönen Suriyelilerin kesin sayısı hakkında bir istatistik bulunmuyor.

AİLE BİRLEŞİMİ ELEŞTİRİSİ

Alman Yeşiller Partisi Mülteci Politikası Sözcüsü Luise Amtsberg de Alman hükümetinin politikasını ve sığınmacılar için aile birleşiminin zorlaştırılmasını eleştirdi.

Almanya’nın ve AB’nin göç krizinde Türkiye’nin yükünü azaltmak hedefiyle 2016 yılında anlaşma yaptığını hatırlatan Amtsberg, “Şimdiyse geçici koruma verilmiş insanlar, ailelerine kavuşmak için Almanya’dan Türkiye’ye dönmek durumunda kalıyorlar. Bu saçma bir durum” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 12 Nisan 2018 20:38 Bilinçli olarak mültecileri Türkiye' ye göndermeye çalışıyorlar. Bütün mültecileri Türkiye' ye yığmak istiyorlar. Yine hedeflerinde Türkiye var bu hainlerin.

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