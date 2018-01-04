Alman sevgilisi Serenay'ı öpücüklere boğdu gizli aşk böyle ifşa oldu

Yeni yılı Danimarka’da karşılayan Serenay Aktaş’ın, aslında sevgilisi Rob Mark ile buluşmak için oraya gittiği ortaya çıktı. Gizli aşkı ele veren, Mark’ın Instagram paylaşımı oldu. Ancak Alman model, Aktaş’ı öperken çekilen fotoğrafı story kısmında sadece birkaç dakika tuttu.
Yeni yılı Danimarka’da karşılayan Serenay Aktaş’ın, aslında sevgilisi Rob Mark ile buluşmak için oraya gittiği ortaya çıktı. Gizli aşkı ele veren, Mark’ın Instagram paylaşımı oldu. Ancak Alman model, Aktaş’ı öperken çekilen fotoğrafı story kısmında sadece birkaç dakika tuttu.
Yeni yılı Danimarka’da karşılayan Serenay Aktaş’ın, aslında sevgilisi Rob Mark ile buluşmak için oraya gittiği ortaya çıktı. Gizli aşkı ele veren, Mark’ın Instagram paylaşımı oldu. Ancak Alman model, Aktaş’ı öperken çekilen fotoğrafı story kısmında sadece birkaç dakika tuttu.
Yeni yılı Danimarka’da karşılayan Serenay Aktaş’ın, aslında sevgilisi Rob Mark ile buluşmak için oraya gittiği ortaya çıktı. Gizli aşkı ele veren, Mark’ın Instagram paylaşımı oldu. Ancak Alman model, Aktaş’ı öperken çekilen fotoğrafı story kısmında sadece birkaç dakika tuttu.
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