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Alman polisinin Türk düşmanlığına bak!

Alman polisinin Türk düşmanlığına bak!

Almanya'da terör örgütü üyelerine göz yuman polis, Afrin operasyonunu protesto eden PKK'lılara müdahale eden Türk'ü gözaltına aldı. Dakikalarca alıkonulan Türk vatandaşına yapılan çirkin muamele dakika dakika görüntülendi.

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Eklenme Tarihi: 08-04-2018 22:54 - Güncelleme: 08-04-2018 22:55

ALMANYA'da PKK'lı bir grup tarafından Türkiye'nin Afrin operasyonu protesto edildi. Terör yandaşlarına müdahale etmeyen polis, PKK'lılara müdahale etmek isteyen Yusuf Ünsal'ı gözaltına aldı. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ünsal'ı telefonla aradığı belirtildi.

Almanya’da bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından düzenlenen gösteride Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar atılıp, pankartlar açıldı.

DAYANAMADI MÜDAHALE ETTİ

Gösterilerin düzenlendiği yerden geçen Yusuf Ünsal'ı, söylenenlere karşı tepki gösterince Alman polisi tarafından alıkonup, yere yatırıldı. Olayı görüntüleyen bir diğer Türk ise kamerayı Alman polisinin ayaklar altına aldığı Türk’e yönelttiğinde, PKK gösterisini protesto eden Ünsal “ Reisi seviyoruz abi, Ölümüne Reis!” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TELEFON

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözaltına alınan Ünsal'ı telefonla aradığı belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 08 Nisan 2018 23:43 Reisi seven herkes Reisin memleketinde yaşamalı. Elin gavuruna rezil olmaktansa.

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