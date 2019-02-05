Alman hava yolu şirketinden kötü haber iflas bayrağını çekti

ALMAN hava yolu şirketi dün yaptığı açıklamada tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı ve çalışanlarını bilgilendirildiğini duyurdu.

Açıklamada, tatil paketi alan müşterilerin tur operatörleri ile temasa geçerek, bilet ayarlaması yapması istenirken, biletlerini doğrudan Germania'dan alan yolcular için ise yeni bir sefere geçiş imkanı olmadığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Germania Havayolları Üst Yöneticisi (CEO) Karsten Balke, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılamak için çabaların yetersiz kaldığını belirterek, “İflas başvurusundan başka çaremiz kalmadı." dedi.

YAKIT FİYATLARI YÜKSELDİ

Germania Havayolları, likidite sıkışıklığına sebep olarak da geçen yaz yükselen uçak yakıtı fiyatlarını, uçak bakım ve onarımında gecikmeyi ve avronun dolar karşısında değer kaybını gösterdi.

30 YILDIR HİZMET VERİYORDU

Akdeniz, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki tatil merkezlerine uçuş yapan Germania Airlines, 30 yıldır hizmet veriyordu. Yılda 4 milyondan fazla yolcu taşıyan şirket, Avrupa’da 18 havalimanından uçuşlarını gerçekleştiriyordu.

İLK İFLAS HABERİ DEĞİL

Almanya’nın ikinci ve Avrupa'nın yedinci büyük hava yolu şirketi Air Berlin de 2008 yılından bu yana yaşadığı ekonomik sıkıntılara daha fazla dayanamayarak Ağustos 2017'de iflas ettiğini duyurmuştu. Air Berlin’de yılda 30 milyon yolcu taşıyordu.

