  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADVPaylaştığın senindir
eposta yazdır zoom+ zoom-

Alman gazetelerinde Türkiye ekonomisiyle ilgili çarpıcı sözler

Alman gazetelerinde Türkiye ekonomisiyle ilgili çarpıcı sözler

ABD'nin Brunson ısrarı ve Türkiye'ye dediğini yaptırmak için ekonomik krize sürüklemesine Batı ülkelerinden de destek geliyor. Dolardaki dalgalanmanın ardından Alman gazetelerinde "Türk ekonomisinin durumu" başlığıyla çıkmaya başladı. Almanya "Türkiye bize muhtaç, yardım istemeye gelecek." planları yapıyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-08-2018 10:58 - Güncelleme: 10-08-2018 10:58

Rahip Brunson'un serbest bırakılması için her türlü yaptırımı ve elindeki tüm kozları kullanan ABD, "Rahibi verin her şey normale dönsün" mesajını vermeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaret, dolardaki dalgalanmanın ardından Alman gazetelerinde "Türk ekonomisinin durumu" başlığıyla çıkmaya başladı.

Yaşanan dalgalanmadan kendine pay çıkarmaya çalışan Almanya'nın gazetelerinden Berliner Zeitung ise "Türkiye Almanya'dan yardım isteyecek. Türkiye ekonomik krizin eşiğinde sendeliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı yardıma ihtiyacı olduğu için Berlin'e geliyor." dedi ve ekledi:

ALMANYA OTOKRAT LİDERE YAKINLIK GÖSTERMESİN: "Ortadoğu ile Avrupa arasındaki en önemli tampon bölge olan Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasını kimse arzulayamaz. Yine de Almanya Cumhurbaşkanı'nın otokrat lidere yakınlık göstermekte acele etmesi yadırganacak bir durum."

Dolar/TL zirvenin de zirvesinde! Dolar 6 TL'yi euro 7 TL'yi geçti 10.8.2018

Ekonomist Atilla Yeşilada'nın FETÖ'den beter dediği doları çıldırtan vahim söylenti

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Alman gazetelerinde Türkiye ekonomisiyle ilgili çarpıcı sözler haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • Misafir 10 Ağustos 2018 11:56 Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması demek AB'nin istikrarsızlaşması demektir.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro