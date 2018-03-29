  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVDap İzmir'de topraktan senetle başlayan satış fırsatı
eposta yazdır zoom+ zoom-

Alman devinden Türkiye kararı: Satışa çıkarıyor!

Alman devinden Türkiye kararı: Satışa çıkarıyor!

Alman EWE AG şirketinin Bursagaz ve Kayserigaz'daki hisselerini satmayı planladığı belirtildi. Potansiyel alıcılarla görüşen şirket danışmanlık için Barclays's yetki verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-03-2018 17:46 - Güncelleme: 29-03-2018 17:46

Alman EWE AG şirketi, Bloomberg’e bilgi veren 5 kaynağa göre Türkiye varlıklarını satmak için potansiyel yatırımcılarla görüşüyor. Kaynaklara göre EWE, satış işlemlerine danışmanlık yapması için Barclays’i tutarken; ilk temasın sağlandığı şirketler arasında Aygaz A.Ş., Kolin Grubu, Aksa Doğazgaz A.Ş. de var. Bir kaynak görüşmelerin bu ayın başlarında başladığını söyledi.

EWE, doğalgaz dağıtım operasyonları yapan Bursagaz ve Kayserigaz’da yüzde 80 oranında hisseye sahip. Kaynaklar, şirketin ayrıca toptan gaz satışı ve güneş enerjisi alanındaki varlıklarını da satabileceğini söyledi.

EWE, Bursagaz ve Kayserigaz’da yüzde 10 payı bulunan Çalık Enerji A.Ş. ile ortak durumda. İki şirkette kalan yüzde 10 hisseler ise belediyelere ait.

EWE, Aksa Doğalgaz, Aygaz, Barclays ve Kolin konuya ilişkin yorum yapmadı.

Almanya’da enerji alanında faaliyet gösteren EWE, Reuters’ın 22 Şubat tarihli haberine göre Almanya’daki ana şirkette yüzde 26 hissesini satmak için Goldman Sachs’ı danışman olarak tuttu. Aynı haberde şirketin bu satıştan en az 1,9 milyar dolar kazanabileceği belirtilirken; Macquarie Group Ltd., Royal Dutch Shell Plc ve Allianz Capital Partners’ın hisselerle ilgilendiği kaydedilmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Alman devinden Türkiye kararı: Satışa çıkarıyor! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • hattoriAnzo 29 Mart 2018 18:52 Birgün kimse kalmayacak o zaman kendi kendimize yeteriz diyenlerde defolup gidecekler mi acaba

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro